裕隆Q1獲利近10年單季新高 連2季EPS逾1元

裕隆 (2201-TW) 今 (13) 日公布第一季財報，稅後純益 13.58 億元，創 2011 年第二季以來單季新高，年增近 6 倍，每股純益(EPS)1.39 元，連 2 季 EPS 超過 1 元，顯示汽車本業持續轉好，加上瘦身有成效益顯現。

在兩岸車市銷售轉強下，裕隆第一季合併營收 204.71 億元，年增 16.5%，營業毛利 59.75 億元，年增 17.78%，毛利率 29.19%，年增 0.32 個百分點，營業利益 18.55 億元，年增 200%，營益率 9.06%，年增 5.55 個百分點。

其中，NISSAN 第一季在台銷售 8500 餘台，年增 13.7%，帶動裕隆整車廠的出貨表現。

裕隆表示，將運用汽車本業的優勢和資源，跨域跨業合作，發揮綠色移動生態鏈影響力，同時，正建構儲能產品專業製造能力，發展綠能事業平台，藉此增加新營運動能。

法人指出，裕日車 (2227-TW) 旗下 NISSAN Kicks 車款和 Sentra 改版銷售表現佳，搭配 X-trail 穩定銷售，今年裕日車可望保持 3-5% 成長，進而推升裕隆出貨，同時，裕隆在 2019 年底一次性大幅打消虧損後，後續納智捷品牌營運包袱逐步減輕中，有利整體獲利持續轉強。