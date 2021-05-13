〈513全台跳電〉第五輪限電影響164萬戶至19:10 經長將親上火線說明

台電今 (13) 日下午 2 點 36 分興達電廠發生跳機，為確保電力系統安全，採取分區輪流供電機制，目前針對 C 組與 D 組進行輪流停電，第五輪自 18 點 20 分起限電至 19 點 10 分，停電戶數可逐步縮小，降至 164 萬戶，經濟部長王美花晚間將親上火線向外界說明。

截至目前，台電共執行五輪限電作業，時間從 18 點 20 分起至 19 點 10 分，限電量 250 萬瓩，限電戶數較前一輪減少約 65 萬戶，降至約 164 萬戶。

至於是否進行第六輪限電，台電表示，需視恢復供電情況而定，民眾如欲了解是否屬 C 組或 D 組，請參閱電費帳單其他資訊欄「輪流停電組別」。經濟部長晚間 6 點 40 分，將出現說明停電事故。

興達電廠今日下午因高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致電力無法輸出，共計有 2 部燃煤、2 部燃氣機組跳機，經濟部指出，由於系統頻率驟降，為確保電網安全，台電採取低頻卸載機制，同時緊急搶修設備。

此外，總統蔡英文下午 4 點於府內召開國安高層會議，聚焦近期國內疫情及金融情勢評估，蔡總統晚間 7 點將發表敞廳談話，外界也關注全台跳電事件。