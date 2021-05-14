FAA批准737 Max客機修復方案 波音將恢復交機

波音 (BA-US) 獲美國航空管理局（Federal Aviation Administration,FAA）批准通過 737 Max 客機電力系統修復方案，此舉將替 737 Max 客機再度開啟復航跑道。

波音表示，在獲 FAA 審查批准後，已發布 737 Max 客機的服務公告並提供維修指南，解決 4 月初出現的電路問題，也表示「目前正完成最後工作階段，準備恢復交機」。

近期旅遊業逐漸回溫，再加上夏季的旅遊旺季即將在月底開跑，焦急等待 737 Max 復航消息的美國各家航空業者，在收到此消息後終於鬆了口氣。

有業界人士指出，美國的航空公司一直希望在陣亡將士紀念日（Memorial Day）的周末前能讓 737 Max 客機復航，以應付夏日旅遊旺季。

美國三大使用 737 Max 客機的航空業者：西南航空 (LUV-US)、美國航空 (AAL-US)、美國聯合航空 (UAL-US)，先前接到波音發出的 737 Max 電系替統故障通知後，便將 60 幾架 737 Max 客機停飛。不過三家業者並未對此回應。

FAA 局長 Steve Dickson 日前曾表示，波音 737 Max 客機僅需要「相當簡單的修復」便可復航，該機型的電力系統問題導致 109 架飛機停飛，將近約 1/4 的航空業者受到影響。

Dickson 還表示，對 737 Max 客機的飛航安全有十足的信心，也說在今年 2 月時與飛航監管公司達成協議，用衛星追蹤所有波音 737 Max 客機，且監管公司每日為與波音公司一同召開會議，掌握 737 Max 客機飛行狀況與性能。

波音在 4 月初時曾建議航空公司停飛或維修 737 Max 客機，當時 FAA 便要求所有使用該型號客機的航空公司必須經檢修後才能載客。

後來 FAA 也在 4 月底發布的一項命令要波音修復 737 Max 的電力系統問題，並指出該問題可能會導致「飛機重要功能故障」或使「多個儀表板失靈」，恐影響飛航與著陸。