遠距辦公、學習動能強 全球筆電Q1出貨創新高 晶片荒需求仍受壓抑

據研調 Strategy Analytics 周四 (13 日) 數據，隨著虛實混和工作方式，以及線上學習持續發展，今年第一季筆電需求創新高，該機構表示，其中遊戲與線上教育也成為動能之一，考量到晶片短缺，今年需求仍被壓抑。

Strategy Analytics 統計，第一季全球出貨 6802 萬台筆電，年增率 81%，聯想銷貨 1630 萬台，排名第一，其次依序為惠普 (HPC-US)、戴爾 (DELL-US)，以及蘋果 (AAPL-US)。除戴爾外，各大筆電業者皆較去年出現接近倍增式的成長。

前 5 大品牌筆電銷量 (圖: Strategy Analytics)

若以市占率來看，聯想拿下 23.9%，惠普取得 22.6%，戴爾則擁有 14.6%，第四名的蘋果為 8.4%，聯想沒有出現明顯變化。值得注意的是，戴爾大幅下滑 4.6%，轉移至惠普、蘋果、宏碁 (2353-TW) 與其他業者。

前五大品牌市占率 (圖: Strategy Analytics)

按作業系統細分，蘋果 macOS 在第一季取得 8.4% 市占，微軟系統依舊穩坐市場龍頭，不過 Chromebook OS 躍升至 17.7%，較去年大幅成長 1.74 倍。

3 大系統市占率 (圖: Strategy Analytics)

Strategy Analytics 產業分析師 Chirag Upadhyay 表示， Chromebook 正持續主導教育產業，因為已開發國家市場的教育需求仍然很高。此外，中小企業市場也因 Chrome 生態系的成本優勢和管理性而有良好的銷量。

Strategy Analytics 聯網運算總監 Eric Smith 說，儘管組件短缺，筆電供應商還是設法出貨，大廠商設法在原先交期前交出大筆訂單。