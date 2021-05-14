【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 周四 (13 日) 美股表現回神，恐慌指數 VIX 回落，終場四大指數全面收漲，漲幅介於 0.72%~1.50% 之間，台股 ADR 齊揚，台積電 ADR 上漲 0.42%；日月光 ADR 大漲 5.82%。

2. 周四台股以下跌 234 點的 15,668 點開出，隨後跌深反彈、回到平盤之上，然而買盤力道未能延續，盤中漲幅回吐，終場加權指數下跌 232.27 點、以 15,670.10 點作收，成交金額為 5721.55 億元，籌碼方面，周四三大法人合計賣超 261.05 億元：外資賣超 226.7 億元、投信買超 6.59 億元、自營商賣超 40.94 億元。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：周四大盤成交量較前一日縮減，後續不宜帶量失守半年線，否則短線套牢壓力恐增加。

（2）、均線：半年線 (約 15,588 點) 為短線信心分水嶺，留意季線走平下彎。

（3）、技術指標：目前 KD 指標呈死亡交叉，短線仍謹慎為宜。

4. 櫃買指數周四終場上漲 1.02%，收在 187.03 點，表現相對加權指數強勢，短線壓力為半年線 (約 190.6 點)。

5. 觀盤重點：近期因國內疫情利空，個股大幅波動，持股水位建議在 6 成以下，且不宜重壓中小型個股，以防後續發生流動性風險，近日 4 月營收已公告、Q1 獲利陸續出爐，建議審視持股基本面表現。操作面上，可以「擇優分批進場」因應，後續留意宅經濟、造紙、食品、跌深權值、自行車、高殖利率股。

6.2454 聯發科昨（13）日宣布推出新款天璣系列 5G 晶片「天璣 900」，瞄準中高階市場，相關終端產品預計將於本季上市。聯發科也指出，數款全球主要品牌採用天璣 1200 的高階智慧手機，已於第 1 季上市，預期從第 2 季起，其出貨及營收動能將持續強勁成長，帶動該公司高階手機營收、市占持續提升。

7.2382 廣達首季在經濟規模帶動下，毛利率 6.33% 是 2008 年以來新高，營益率則連續第四季超過 3％，稅後獲利 70.97 億元、年增率超過 175％，EPS 為 1.84 元，廣達預期，雖第二季缺料嚴重，但第二季筆電出貨量仍可望季增個位數，筆電訂單能見度已達第三季底。

8. 證期局副局長昨 (13) 日表示，MSCI 調降台股權重將在 5 月 27 日生效，依比例推估，外資影響金額約 6.14 億美元，副局長也指出，MSCI 調權重即便有「一些些影響」，也只是短期，台股對外資仍是有一定的吸引力。隨著疫情擴大，證交所也再度對外說明，不管是疫情或停電問題，皆不會影響台股交易，即使真的萬一封城，也絕對都不會休市。

