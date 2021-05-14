〈陸港盤後〉價量齊量 創業板領頭大漲3% 上證結束周線連二黑

美股出現反彈，帶動週五 (14 日)A 股三大指數全面開高，在食品飲料、非銀金融類股上漲的刺激下，壓過鋼鐵、醫美等類股回檔賣壓，指數在震盪後逐步擴大漲勢，創業板指更反彈超過 3%。

股市上漲之下成交量能也配合，今日滬深兩市成交金額達人民幣 9017 億元，較前一交易日大增人民幣 1000 億元。

港股方面，美國 10 年期公債殖利率下滑，帶動美股三大指數反彈，而港股在此激勵下恒指開高後一路走揚，不過科技類股受到阿里巴巴 (9988-HK)、嗶哩嗶哩(9626-HK) 受到財報不如預期的影響而下挫，壓抑恒指漲幅，恒指在上漲 300 點後形成震盪。

科技類股成為今日市場拖油瓶，主要因為阿里巴巴的財報內容使得市場擔心網科股都將面臨競爭加劇與監管趨嚴的不利環境，阿里巴巴大跌 4%、美團 (3690-HK) 重挫 4.2%、京東 (9618-HK) 下滑 2.6%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 1.77%，報 3490.38 點；科創 50 指數上揚 1.96%，報 1300.54 點；深證成指上漲 2.09%，報 14208.78 點；創業板指大漲 3.06%，報 3033.81 點。本週上證綜指上漲 2.09%，科創 50 指數上漲 2.9%，深證成指收高 1.97%，創業板指勁揚 4.24%。

恒生指數上漲 1.11%，報 28027.57 點、恒生科技指數下滑 0.45%，報 7565.31 點。

北向資金進出方面，週五北向資金買超人民幣 90.33 億元，其中滬股通買超人民幣 55.69 億元，深股通買超人民幣 34.64 億元。本週外資買超人民幣 27.11 億元。

法人觀點

國泰君安認為，A 股整體仍是區間震盪行情，海外市場波動對 A 股衝擊偏短線。上證 3200～3300 點支撐力道強，不過投資人應留意短線急漲後，續攻力道恐將衰減。目前市場仍面臨許多因素影響，一方面是原物價格所帶來的通膨預期，另一方面是疫情的不確定性，兩者都將抑制市場風險偏好上升。因此指數在近期連續出現反彈之後，需要小心回檔。

