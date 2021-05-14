【永豐期貨】台股跌深反彈 疫情發展左右台股走勢

期貨走勢

台指期週五上漲 200 點至 15766 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 61.09 點，電子期逆價差擴至 - 2.87 點，金融期逆價差縮至 - 4.03 點。現貨部分，三大法人賣超 148.09 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 4743 口至 - 2720 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少 6268 口至 - 15524 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 4944 口，使留倉部位轉為淨多單 1175 口。

週四美股自昨日暴跌中反彈，恐慌指數 VIX 回落，經濟數據方面，上週初領失業救濟金人數降至 47.3 萬人，創去年 3 月中旬以來新低，美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 1.29%，標普 500 上漲 1.22%，那斯達克上漲 0.72%，費半指數上漲 1.5%。今天受美股跌深反彈激勵下，台股開高呈震盪，指數一度大漲逾 300 點，不過隨即賣壓出籠，使漲幅收斂，加權指數終場上漲 1%，收 15827.09 點。權值股來看，台積電上漲 1.82%，收 557 元，鴻海下午將召開線上法說，加上與電動車製造商 Fisker 敲定 7 年電動車代工協議，上漲 1.46%，收 104.5 元，台股本週在美國科技股走弱，以及國內疫情升溫等利空衝擊下，引發市場恐荒賣壓出籠，技術面來看短期均線全數下彎，短線仍有走弱疑慮，在籌碼賣壓宣洩尚未告一段落之前，投資人不宜太早承接。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17000 點，賣權未平倉最大量集中在 15000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.12 升至 1.15。VIX 指數下跌 1.57 至 32.45。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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