78%民眾嘆行動支付店家數不夠 北富銀祭誘因向商戶招手

受疫情影響，降低實體接觸已成全民共識。富邦金 (2881-TW) 旗下北富銀今 (14) 日表示，日前進行一項行動支付問卷調查發現，78% 受訪者想用行動支付，卻苦於可以使用的商家不夠多，對此，北富銀祭出現金回饋號召商戶申辦行動支付，一起擴展零接觸的防疫新生活。

近日國內出現多起感染源不明的本土新冠肺炎病例，中央流行疫情指揮中心已宣布提高疫情警戒至第二級，為提升全民防疫強度，台北富邦銀行建議，民眾日常消費多運用行動支付，不必碰觸現金即可完成交易，能減少接觸傳染風險。

北富銀調查也顯示，超過 8 成 5 的受訪者表示，只要店家有行動支付，會優先選擇以行動支付消費，顯示民眾對行動支付的接受度已大幅提升；但也有多達 78% 的受訪者對目前支持行動支付的商戶數量感到不滿意，認為仍有進步空間。

北富銀表示，目前推動行動支付的關鍵正從用戶端轉移到供給端，多數民眾已擁有使用行動支付的意願和能力，但還需要更多店家的參與，才能進一步拓展行動支付應用，創造真正的行動生活圈。

為帶動商戶加入行動支付行列，北富銀同步從消費者和店家兩方面著手，攜手 LINE Pay 合作，對消費者提供消費滿額的 LINE POINTS 回饋，店家若透過北富銀申請成為 LINE Pay 合作商戶，符合資格也可獲得現金回饋，希望有更多店家可以提供行動支付讓民眾消費，號召全民防疫零接觸。