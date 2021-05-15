樺漢訂單創高營運逐季揚 漲價上看1成反應成本

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 董事長朱復銓表示，目前三大事業在手訂單均續創歷史新高水位，加上第二季起物料供給好轉，同時產品漲價 5-10% 反應成本，預計今年營運將逐季成長，營收、獲利將同創新高。

三大事業體方面，朱復銓表示，設計製造 (ODM/JDM) 受惠政府彩票機、零售休閒行業及智能工廠應用，全年營收目標雙位數成長；品牌通路目前在手訂單達 347 億元，全年營收將創歷史新高，動能來自醫療照護設備、智慧交通及政府公共建設。

至於系統整合 (SI) 部分，預期全年營收也將創歷史新高，目前在手訂單達 302 億元，包含半導體供應商 EUV 設備需求成長、先進製程 AlT/AR 技術持續導入，以及 5G 專網應用相關需求。

針對市場面臨零組件缺貨問題，朱復銓直言，第一季缺料約 52%，但實際只拿到 48%，不過，第二季材料能見度看到 62%，本季出貨狀況轉佳，且掌握度逐季上升，下半年營運可望較上半年成長 5 成。

而樺漢因應客戶訂單需求，規劃投入 1.5 億元在歐洲建廠，後續再投 10 億元準備生產相關原物料等，最快今年第四季或明年初投產，初階段將生產零售業相關大型機台，包括超市自我結帳系統，以及娛樂系統等。

此外，樺漢也針對 2021-2025 年推動新的 5 年計畫，看好未來 5G、AIoT、雲網及軟體整合等市場龐大的商機，祭出三大發展策略競爭力領先、擴大規模優勢、技術升級與聚焦市場。