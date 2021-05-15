〈能源盤後〉美東油管大戲落幕 煉油廠回血 原油上漲 本週收高

週五 (14 日) 交易，原油期貨價格上漲另本週收高，美東輸油動脈 Colonial Pipeline 在上週遭駭客攻擊而關閉油管後，現已恢復運營。

美東 45% 輸油管道系統運營商 Colonial Pipeline 上週末遭駭客攻擊後，關閉全部 5500 英哩輸油管道，引起大眾囤油行為，導致美國東南部汽油短缺，加油站紛紛關閉，但週三晚間該公司宣布已開始重啟管道運作。

RBC 全球市場公司分析師 Michael Tran 報告表示，輸油管道重啟是「危機結束，而不是供應緊縮結束。」

「至少，這樣的消息應可緩解大眾恐慌性購買， 清除加油站排隊人潮，因為已經避開了長時間斷電的最壞情況。」

RBC 估計，這回輸油管關閉導致東海岸汽油短缺 750 萬桶、蒸餾油短缺 600 萬桶，總計 1350 萬桶。

Tran 指出，由於整個事件僅只一週，因此下週 EIA 公布的庫存數據應可很高程度地反映了整個停運事件的衝擊。他不認為這回事件導致大量訂單移轉，但「雖然 Colonial 可能接近解決此回危機的時刻，但這件事仍凸顯出美國能源基礎設施多麼脆弱。」

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.55 美元或 2.4%，收每桶 65.37 美元。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.66 美元或近 2.5%，收每桶 68.71 美元。

道瓊市場數據顯示，經過週五上漲後，彌平原油期貨本週虧損，WTI 原油期貨價格收高 0.7%、Brent 原油期貨價格收高 0.6%，為兩大基準原油連續第三週收高。

瑞穗證券能源期貨主管 Robert Yawger 報告指出，輸油管道更長時間關閉本恐大幅削減煉油廠活動，市場先前對此的擔憂情緒讓近期石油期貨較遠期承壓，「現在恐懼不再存在了。」

「石油價格上漲係因煉油廠盡可能多使用原油，以彌補油管關閉 5 日的影響。」Yawger 說。

Colonial 週四表示，輸油管已全部重啟，且開始向其服務的所有市場交付產品。

「重啟後，產品運輸供應鏈需要幾天的時間才能恢復正常。在這重啟期間，Colonial Pipeline 提供服務的部分市場可能經歷或持續經歷間歇性的服務中斷。」

Colonial 表示將盡可能大量且安全地運送汽油、柴油和噴射機燃料，並將繼續這樣做，直到市場恢復正常。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 提到，在石油需求方面有一點值得注意，EIA 報告提到煉油廠使用率意外下降，「這引起了一些關注，因為在陣亡將士紀念日連假前夕，我們應該看到該數據上升。」該連假意味著夏日駕駛季的開始。

「缺乏實質看漲的催化劑，加上煉油數據令人失望，且印度新冠病例仍在激增，這些因素讓石油價格無法突破創 2021 新高點。」Richey 說。

WTI 原油期貨價格週三收在每桶 66.08 美元，為 3 月 5 日以來最高收盤價，而 3 月 5 日當天收在 2019 年 4 月以降的最高點。

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