彭博：美、歐關稅戰將停戰 6月對美商品雙倍課稅有望暫緩

彭博 (Bloomberg) 周五 (14 日) 引述知情人士報導，拜登政府即將宣布美國、歐洲間有關鋼鋁的關稅戰可望暫時停戰，原訂下個月將面臨雙倍課稅的美國商品有機會逃過一劫。

2018 年的時任總統川普對歐洲、亞洲等地提高鋼鐵、鋁進口關稅，以應對美國國家安全的風險。歐盟為了報復美國，預計將於 6 月 1 日把美國多項產品的關稅提高一倍，由 25% 提高至 50%。

知情人士說，根據歐盟與拜登政府最新協議，如今 6 月的課稅有望暫緩，雙方將就鋼鐵產能過剩進行談話，預計白宮將於下周一宣布此決議。

歐盟先前曾提議將兩方產品關稅暫停 6 個月，但長期解決方案的談判仍未有結果。知情人士表示，兩方最終目標是希望能取消關稅，但還有一段路要走。

拜登將在下個月首次以美國總統身分參加美歐高峰會。白宮表示，拜登團隊已準備好與歐盟討論貿易合作。

若消息屬實，即將受歐盟制裁影響的美國產品如哈雷 (Harley-Davidson)、Levi's 牛仔褲和波本威士忌有機會逃過一劫。相關商會和立法者也極力敦促美國處理關稅戰，認為關稅弊大於利。

美國商會國際政策資深副總 John Murphy 周五表示，目前的關稅已讓美國企業及工人蒙受沉重的損失，自徵收關稅以來，美國烈酒對歐盟的出口量下降近 40%。

不過，白宮似乎沒有取消川普時期關稅的意願，美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 周三在參議院財政委員會聽證會上表示：「關稅確實影響我們的經濟，但是為解決大部分因中國而產生的全球性產能過剩問題，此舉是必要之惡。」

Murphy 則認為，美國已透過關稅實現阻止中國鋼鐵進入美國市場的目標，目前中國鋼鐵進口量不到美國鋼鐵消費量的 1%。

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