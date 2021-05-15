〈雙北升三級警戒〉台南、雙北同步防疫 可成即刻起祭10大因應措施

隨著台灣疫情急遽升溫，不少大廠啟動緊急應變措施，金屬機殼大廠可成 (2474-TW) 今 (15) 日也宣布，為因應國內疫情升溫與雙北政府升級至三級警戒，即刻起台南總部與分公司將採取避免不必要出差、訪客來訪、入廠管制等 10 大措施。

可成表示，針對防疫措施的執行除了原先已經有的宣導與管制，依照中央疫情指揮中心與各地方政府指引，即刻起增加以下措施，加強員工個人及工作場所衛生管理。

包括即日起所有進入廠區全程配戴口罩；避免不必要出差與外來訪客進入各辦公室與廠區；外包商與承攬商等外來入廠人員動線管制與另安排妥善用餐地點；相關內部與外部會議採用視訊與電話方式進行。

住宿員工進出廠區管理比照外來人員做入廠管制，增加每日早晚體溫量測紀錄；廠區各區增加每日消毒頻率；廠區內用餐避免不必要接觸之相關措施；此次病毒傳染力強，持續向全體員工宣導正確配戴口罩方式與消毒方式，擴散正確觀念到家人居家外出防護。

可成也在疫情緊張區域，依分公司視地方政府發佈措施配合執行，維持各重要單位營運正常，並滾動檢討；內部也持續針對可能升高的警戒等級，演練下一步防範措施，提前部署採購必要之防護資源。