金管會：股東會電子投票有三管道 少出門團結抗疫

疫情嚴峻，又適逢股東會召開旺季，金管會今 (16) 日指出，電子投票目前共有三種管道可以進行投票，再度呼籲投資人多利用電子投票行使股東權利，以實際行動合作團結抗疫。

金管會說明，為便利股東行使表決權，金管會自 2018 年 1 月 1 日起就已規範全體上市櫃公司召開股東會時，應將電子方式列為表決權行使管道之一，以電子投票方式行使股東表決權具便利性，不受股東會召開時間與地點的限制。

配合中央流行疫情指揮中心宣布於 5 月 15 日起至 5 月 28 日提升雙北市疫情警戒標準至第三級階段，考量股東現場出席股東會將有更多防疫措施必須遵守，金管會再次提醒，請投資人多多使用電子投票出席股東會行使表決權，以實際行動合作團結抗疫，以利上市櫃及興櫃公司股東會順利召開。

金管會表示，投資人使用電子投票目前共有三種管道，分別是使用手機透過證券商下單 APP、「集保 e 存摺」APP 連結平台，或者使用電腦登入「股東 e 票通」平台 (網址 https://www.stockvote.com.tw) 進行投票。金管會表示，已請公司及股務代理機構，加強宣導股東積極採用電子投票出席股東會，以兼顧防範疫情並維護股東參與會議的權利。