〈觀察〉台股若非理性下跌 盤點金管會初步可用5招救市

疫情嚴峻，金管會已經定調台股若非理性下跌，必要時將採取穩定措施，《鉅亨網》盤點歷史經驗，金管會最初可能有 5 招可以救市。

去年新冠肺炎疫情開始肆虐全球，台股從 1 月 12000 點以上一路下跌，金管會最初僅用信心喊話，但台股依舊未見起色，3 月跌到「9」字頭。

迫使金管會在 3 月 18 日祭出強力救市措施，首先，祭出有條件限空令，只要個股當日收盤價跌幅達 3.5% 以上，次一交易日就不能平盤下放空，以避免個股價格因放空交易加速跌勢。

第二招是限制借券賣出量，將每日盤中借券賣出委託數量上限，從原本的「前 30 個營業日平均成交數量的 30%」，降為 10%，為期 3 個月。由於採行借券賣出最多的是外資，這項措施被視為是打擊外資空頭。

第三招是放寬信用交易追繳差額的抵繳擔保品範圍，也是從 3 月 19 日起三個月，投資人經授信機構同意，得以具有市場流動性且能被客觀合理評估價值的其他擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額。

放寬後就不限現金或股票可作為抵繳擔保品，投資人可以興櫃股票、債券、黃金、珠寶等做為融資擔保品，擔保品範圍更廣後，可避免散戶融資被斷頭。

加上鼓勵啟動庫藏股、鼓勵金融業進場護盤，合計共 5 招，台股在救市措施宣布的隔天 3 月 19 日跌到最低點的 8523.63 點後，就逐步止跌，之後隨著疫情趨緩、台股一路回升重登「萬一」大關，台股限空令等措施在去年 6 月 10 日才解封。

因此研判，此次本土疫情再度升溫，台股若出現非理性下跌，金管會仍有可能祭出相關的穩定措施，在台股基本面仍正向、本益比仍合理之下，投資人不用過度驚慌。