聯成高雄林園廠再傳意外 遭勒令全廠停工

聯成 (1313-TW) 高雄林園廠今 (16) 日下午再傳出火警意外，由於 PA(鄰苯二甲酐)反應器管線盤破裂，冒出大量黑煙，高雄市消防局及時到場搶救，無人傷亡，該廠也遭高市環保局開罰 212 萬元，勞工局同時依法勒令全廠停工。

聯成高雄林園廠今日下午 16 時 58 分左右，發生壓力鍋冒煙事故，經查由於該公司今日開始進行製程試車升溫升壓作業，發生製程反應器管線盤破裂，導致悶燒，產生黑煙散布於大氣，高雄市消防局派遣分隊前往搶救，到場發現壓力鍋沒有燃燒，立即關閉閥門、斷料，並以水霧防護降溫。

據悉，該廠事故管線目前以氮氣封管，環保局周邊環境及下風處進行量測，已無發現逸散及黑煙。該廠除依違反空污法第 32 條處分 102 萬元，也依毒性及關注化學物質管理法第 41 條處分 110 萬元，環保局合計處分 212 萬元罰緩。勞工局同時依法勒令全廠製程停工。

聯成林園廠今年 1 月底也曾發生火災事故，遭高雄市府要求停工改善，5 月 13 日才獲高雄市府准予試運轉；該廠平均月營收約佔集團合併營收 6%，當時，在停工期間，聯成以現有庫存及中國、東南亞各子公司產能調度因應。