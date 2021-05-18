〈貴金屬盤後〉美元疲軟 全球股市走低 黃金登逾4個月高點 突破200日MA

週一 (17 日) 交易，在美元疲軟與全球股市大盤走低的推動下，黃金期貨價格創 1 月以來最高收盤價。

《金屬日報》執行長 Ross Norman 表示，「美元稍微走疲以及實際殖利率向更負面發展，這給了黃金向上的支撐力。」

Fed 副主席 Richard Clarida 發言後，黃金獲得更多支撐力。Richard Clarida 表示，美國經濟尚未達到央行開始縮減購債所需要的「實質更深的進步」之基準。此發言對美元構成壓力，支撐美元計價的黃金價格表現。ICE 美元指數週一下降 0.2%。

6 月交割的黃金期貨價格上漲 29.50 美元或近 1.6%，收每盎司 1867.60 美元。

此為交易最活躍的黃金期貨價格自 1 月 7 日以來最高收盤價，且為今年初以來首次收在長期 200 日 MA 以上，分析師將 200 日 MA 視為資產看漲或看跌的分水嶺。

黃金上週收高 0.4%，創下 5 月 6 日以來單日最大上漲金額和幅度。

Kitco 高階分析師 Jim Wyckoff 表示，「技術上來說，黃金日線圖上已有過去 7 週上升趨勢，因此 6 月黃金期貨多頭具有牢固的整體近期技術優勢。」

該分析師表示，黃金下一個上行目標是「收高於紮實的阻力點 1881 美元，而金價下方支撐點在 1800 美元。」

帝國大廈指數公布後，黃金價格守住紮實漲幅。紐約 Fed 週一公布，帝國大廈指數 (紐約地區製造業活動指數) 5 月份自前月登上的 3 年多高點 26.3 下降至 24.3。

5 月份新訂單指數上升 2 點至 28.9 ，出貨量上升 4.7 點至 29.7。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示，「黃金投資者樂見全球經濟復甦不均，因為這會讓寬鬆貨幣政策持續更久。中國的經濟反彈力道正減弱，這可能會讓北京當局延長維持寬鬆的財政和貨幣政策。」

「如果 10 年期公債殖利率仍鎖在 1.60% 中段區間，黃金可能會延長漲勢。但現在黃金最大風險似乎是美元走強，因為如果亞洲防疫限制越來越普遍與嚴格，美元可能會升值。」

黃金週一上漲的同時，美股大致走低，其他金屬商品也走高。

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