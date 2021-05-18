張志誠觀點：散裝航運第二季潛藏的大商機是什麼？

BDI 指數從 5 月初到現在的回檔是反映中國大力打壓鐵礦砂跟媒碳價格，而散裝航運的載運量能有 1/3 左右都是鐵礦砂，所以必然 BDI 指數也跟著短期受到影響。基本面的趨勢才是最大的推動力，政府或人為的打壓頂多只是造成長線趨勢裡小小的回檔，無法撼動基本面的真實需求，基本面與價格終將掛勾，亦步亦趨。

BDI 指數雖然出現回檔，但是從圖片裡看到，只要上升趨勢線不被跌破，BDI 的多頭走勢就很大機會將延續，而漲多稍微回檔本就是正常，且也是健康的。

中鋼 (2002-TW) 從 5/11 的波段高點回檔也是受到鋼價下跌影響，但今日出現漲停板的反攻，而且量縮代表市場惜售，鋼鐵股的轉強也是跟鐵礦砂的價格連動相關的，而鐵礦砂還有大宗物資的強勁需求和價格回溫又會進一步帶動散裝航運的需求和運費報價。

一個看好的產業應該緊緊抓住，做好資金的配置，把持股成本降低，這樣才能抱的穩抱的緊，一個低點的反轉上攻起來，低成本的部位很容易就能有大獲利，而不是看跌說跌，看漲說漲，一個台灣的疫情就讓整個散裝輪產業蕭條，大家想想這合理嗎？這有可能嗎？那如果疫情的消息面只是短線的影響，而長線大宗物資的需求都是在上升在漲價，這次的下殺應是買點，而不是賣點，不是嗎？

散裝輪概念股：

裕民 (2606-TW): 4 月營收月增 16%，第一季 EPS 0.41 元

新興 (2605-TW): 每股淨值 24.41 元，第一季 EPS 0.11 元比去年第四季成長 130.56%

慧洋 (2637-TW):4 月營收月增 0.83%，第一季 EPS 1.19 元比去年第四季成長 105.17%

四維航 (5608-TW):4 月營收月增 18.23%，第一季 EPS 0.14 元比去年第四季成長 128%

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