富豪新財管業務第二波放榜 4銀行、1券商取得執照

瞄準億萬富翁的「新財管業務執照」第二波名單揭榜！在銀行部份，金管會今 (18) 日新增國泰世華銀行等 4 家銀行獲准開辦；券商只有元富證券 1 家證券商拿到門票。

為因應高資產客群理財服務之需求，金管會分二批次受理銀行申請辦理高資產業務，去年底金管會已核准中國信託銀行、兆豐銀行及上海商銀共 3 家銀行開辦此項業務。同時於 12 月底，核准元大證券等 4 家證券商辦理本項業務。

而今天再度公布第二批名單，金管會表示，第二批次受理期間為 110 年 2 月，計 8 家銀行遞件申請。經書面審查，並對銀行預定主要業務負責人面談後，最後核准國泰世華、一銀、合庫銀及瑞士商瑞士銀行台北分行等 4 家，券商只有元富證券 1 家證券商獲核准以財富管理信託及債券自營方式辦理高資產客戶服務。

金管會表示，本次獲准開辦的銀行，在業務規畫等較佳，並審酌其配合政府重要政策情形，及這些銀行為辦理本業務，在人才培育與配置、商品研發、報價與評價能力、客戶投資風險管理等相關資源或資訊系統的投入，都提出相關具體規畫，展現其推動此業務的理念及願景，有助提升我國財富管理產業競爭力。

券商部份，金管會指出，已對元富證券主要業務負責人進行面談，並於面談過程請該公司未來辦理高資產客戶理財業務，應持續強化人才培育、商品研發、行銷控管及客戶商品適合度管理等面向，金管會並將持續關注本項業務的發展情形，研議進一步開放更多元金融商品的法規鬆綁，與強化風險監理的配套措施，共同提升證券商財富管理產業競爭力。