防疫保單搶翻天 三家產險考量風險胃納量銷售喊卡

新冠肺炎本土案例激增，民眾憂心染疫風險升高，帶動防疫保單詢問度與買氣大增，不過因為理賠賠付風險胃納量的考量，金管會證實，除了已停售的台產防疫保單，包括：新安東京海上產險的「兒童居家照顧險」、國泰產險的「心疫滿分」防疫保單也都決定「暫停受理新件」，等於目前已有 3 家產險的防疫保單停售。

保險局統計至 5 月 17 日止，產險業防疫保單核保件數 284 萬件 (含台產已出單約 227 萬件)，保費收入約 13 億元，業績銷售前三大包括台產、富邦產和國泰產。

金管會表示，由於台產共銷售約 350 萬件，保費收入高達約 17.5 億元，除了已出單部分，其餘 6 月底前會完成全數核保工作，請民眾不必擔心，而目前的風險仍在台產可承受範圍內，會督促台產做好風控和客戶服務。

不過，隨著近日國內疫情擴大，防疫保單再掀搶買潮，有些保險公司開始傳出停售，民眾想買也買不到的現象，保險局證實，除了已停售的台產防疫保單，包括：新安東京海上產險的「兒童居家照顧險」、國泰產險的「心疫滿分」防疫保單也都決定「暫停受理新件」。

保險局進一步指出，保險公司商品停售後不必申請，停售後 15 天再報備即可，不過，目前只有「暫停受理新件」，沒有停售的，主要是公司風險管控評估後暫停屬於公司治理事項。