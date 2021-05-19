〈中裕展望〉愛滋病新藥新增肌肉注射 最快Q3啟動臨床試驗

中裕 (4147-TW) 今 (19) 日公告，為擴大愛滋病新藥 Trogarzo 用藥方式，與行銷夥伴 Theratechnologies 達成協議，將增加肌肉注射臨床試驗，目前正準備臨床前資料申請，待美國 FDA 審查通過，預計最快今年第 3 季啟動試驗。

中裕指出，將啟動 Trogarzo 肌肉注射三期臨床試驗，擴大提供美國及歐州地區多重抗藥性病人使用。

中裕解釋，現行疫苗大宗施打方式為肌肉注射，施打部位集中在手臂、臀部等，不過正在執行的 Trogarzo 愛滋靜脈推注三期臨床試驗，新藥是注射在血管裡，雖然施打方式速度都快，但肌肉注射對醫護人員較方便，因此擴大 Trogarzo 施打方式。

中裕初步規劃，Trogarzo 肌肉注射三期臨床試驗規模不大，預計收案人數約落在 20 人左右，已著手準備臨床前相關資料，近期將送進美國 FDA，預計最快今年第 3 季可啟動臨床試驗。

中裕指出，此次臨床試驗等相關費用，全數都將由 Theratechnologies 支付，也不影響雙方既有合約內容與後續銷售分潤，此外，若試驗順利完成，也有助出貨量增加，添營運新動能。