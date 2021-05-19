【瀚亞投信】股債雙向布局 印度債抵禦疫情 印度股逢低進場

過去一個月印度 Coivd-19 疫情升溫，印度股市跟債市各自表現為何，現在到底該進場還是退場？根據瀚亞投資與 ICICI 保誠資產管理提供的印度溫度計指數，最新數據為 117.1，回到「股債均衡配置」區間。

瀚亞投資表示，印度債券在疫情期間儼然成為抵禦市場波動的利器，同時印度股市中長線看多，短期修正也帶來良好進場布局機會，息收價值更是震盪期間最佳防禦收益來源，建議投資人不妨均衡持有，做好資產配置。

印度債券展現抵禦疫情的能力，根據 Bloomberg 統計，以美元績效來看，印度政府主權債近一個月上漲 3.3%，不僅不受印度疫情加劇影響，甚至成為新興債券市場中表現最佳的類別。另一方面，印度 SENSEX 指數過去一個月維持平盤，小漲 0.45%，與疫情剛爆發時急跌相比和緩許多，顯示疫情對金融市場干擾逐步減緩。

瀚亞印度策略收益債券基金經理人林培珣指出，近期支撐印度債券表現最大的力道來自於央行實施的 GSAP，也就是「印度式 QE」政策。目前第一階段已經執行完畢，將進入第二階段，持續在市場上收購債券，為印度債券市場帶來支撐，特別有利於長天期債券殖利率。

林培珣補充，印度財政目前未因疫情受到影響，最新公布的年度預算案發債量為 12 兆盧比，與去年持平，代表印度政府並沒有因為疫情增加發債需求。同時 2021 財年稅收較去年增加 12%，來到 10.71 兆盧比，大幅優於市場預期。在印度政府政策支撐、稅收穩定下，整體而言對印度債券市場展望樂觀。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，先前印度 SENSEX 指數因為疫情出現高檔回檔，不過大盤近期表現止穩，並沒有隨著染疫人數增加再出現大幅修正，股市對疫情反應鈍化。

林庭樟認為，今年印度依舊有經濟復甦、需求回升，以及政府政策支撐等題材加持，股市逢回修正都可以視為逢低進場布局機會，中長線仍看好印度股市發展及表現空間。

瀚亞印度溫度計指數，是根據印度市場中多項投資指標設立評價模型，並依據最終數據劃將投資建議分為「積極加碼股票、加碼股票部位、股債均衡配置、加碼債券部位，跟股票落袋為安」等區間。

ICICI 保誠資產管理公司是由印度當地最大民營銀行 ICICI Bank 及英國保誠集團 (Prudential Plc) 共同成立之資產管理公司，目前固定收益資產管理金額為全印度最大。

警語

本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示絕無風險。本基金得投資於高收益債券，由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金適合能承受較高風險之非保守型投資人。本基金得投資於高收益債券，故投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金最高可投資基金總資產 15% 於符合美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人投資前須留意相關風險。投資於基金受益憑證部分可能涉有重複收取經理費。本基金外幣計價受益權單位以美元及人民幣計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。當美元及人民幣相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外幣交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。本基金人民幣計價受益權單位之人民幣匯率主要係採用離岸人民幣匯率（即中國離岸人民幣市場的匯率，CNH）。人民幣目前受大陸地區對人民幣匯率管制、境內及離岸市場人民幣供給量及市場需求等因素，將會造成大陸境內人民幣結匯報價與離岸人民幣結匯報價產生價差（折價或溢價）或匯率價格波動，故人民幣計價受益權單位將受人民幣匯率波動之影響。同時，人民幣相較於其他貨幣仍受政府高度控管，中國政府可能因政策性動作或管控金融市場而引導人民幣升貶值，造成人民幣匯率波動，投資人於投資人民幣計價受益權單位時應考量匯率波動風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，投資人於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金配息組成項目，包括近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，可於經理公司網站查詢。

基金配息係依據基金投資組合之平均股利率、債息及匯率避險收入為計算基礎，並預估未來一年於投資標的所取得之前述收益，並考量當下已經實際取得的股利和可能發生之資本損益，適度調節並決定基金當月配息類股之配息率，以達成每月配息之頻率。經理公司視投資組合標的股利率、債息及匯率避險收入等水準變化及基金績效表現調整配息率，故配息率可能會有些微變動，若投資標的整體收益率未來有上升或下降之情形時，基金之配息來源可能為本金。此外，年化配息率之訂定應以平均年化投資組合收益率為參考基準，惟經理公司保留一定程度的彈性調整空間，並以避免配息過度侵蝕本金為原則。由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除面臨債券之利率風險、流動性風險與信用風險外，還可能因標的股票價格波動，而造成該轉換公司債之價格波動。投資非投資等級或未經信用評等之轉換公司債因無信用評等或非投資等級因素，其利率風險、外匯波動風險或債券發行違約風險都高於一般債券。