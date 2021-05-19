〈台股盤中〉鋼鐵人、航海王延續反攻氣勢 震盪守穩萬六

美股周二全面收黑，在外資連兩日回頭大買帶動下，台股今 (19) 日早盤開高，一度大漲逾百點，鋼鐵人、航海王延續反攻氣勢，快篩族群等防疫概念股持續火熱，但由於電子權值股表現疲弱，大盤開高震盪，力守萬六關卡，預估今日成交量將擴增至 5200 億元。

電子權值股多數回檔修正，聯發科、聯詠下挫超過 3%，鴻海也小跌逾 1%，台積電、台達電及日月光投控也處於盤下，僅股王大立光逆勢站穩盤上；不過，面板三雄表現強勢，彩晶漲停，友達、群創也漲超過半根停板。

航運族群持續強彈，航運雙雄長榮、陽明亮燈漲停，萬海、中櫃、慧洋 - KY、志信也同樣攻上漲停價，台驊投控、四維航、裕民、新興、正德同步大漲超過 7%，台航、中航、建新國際漲逾半根停板。

鋼鐵族群受惠鋼價第三季可望持續看漲，多檔個股接連直奔漲停，包括運錩、海光、新光鋼、威致、中鴻、春雨、佳大、新鋼、第一銅、官田鋼、高興昌，中鋼、彰源、大成鋼、聚亨、美亞也大漲超過 8%。

生技族群在疫情延燒帶動下，表現續強，藥華藥、保瑞、順藥、立康、中裕、生華科同攻漲停，美時、長興、泰福 - KY、太景 - KY 大漲超過 5%。

法人指出，外資近兩日操作正向，回頭大買台股，帶動指數回彈重回半年線，短線下探壓力趨緩，不過，由於今日適逢台指期結算，仍需觀察後續籌碼變化。