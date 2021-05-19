〈國內疫情升溫〉玩家宅在家狂灑錢儲值 智冠、宇峻大爆發

國內疫情升溫，全國各級學校開始在家上課，隨著宅經濟商機發酵，包括智冠 (5478-TW)、宇峻 (3546-TW) 等遊戲廠均表示，近期玩家儲值金額開始成長，宇峻上周五及周末 3 日，玩家儲值金額更較前一周同期大增 3 成；法人看好，隨著在家上班、上課比例逐漸增加，玩家儲值金額也可望持續攀升，為遊戲廠營運再添動能。

全國休閒娛樂場所已於 15 日起暫時關閉，疫情重災區雙北市 15 日起升級為三級警戒，並從 18 日起全面停課，全國各級學校及幼兒園也跟進，從今 (19) 日起停止到校上課。

法人看好，隨著休閒娛樂場所關閉，原先在實體娛樂場所消費的玩家，將轉往線上博弈市場，加上各級學校全面停止到校上課，實體娛樂消費可望轉為線上，宅經濟需求將陸續發酵，相關遊戲廠業績可望持續升溫。

智冠旗下遊戲新幹線與弘煜科聯合發行的戰棋新作《風色幻想 SP 手機版》，將以台灣作為首發市場，結合遊戲新幹線與弘煜科的技術及服務長項，弘煜科專注開發與企劃內容，遊戲新幹線則負責遊戲營運、行銷推廣、社群經營及客服等運作。該遊戲目前已展開相關營運籌備，預計第三季陸續推出與玩家見面。

在集團自研產品授權部分，子公司中華網龍以三國 Q 版人氣線上遊戲《吞食天地 Online》完整復刻打造的 MMORPG 手遊《吞食天地 M》，2018 年起相繼開啟台灣及東南亞營運服務，而與悠遊網的授權合作，將於今年開啟中國服務。

《吞食天地 Online》當年曾在中國寫下同時上線超過 10 萬人、大中華區累計突破 500 萬遊戲會員等佳績，《吞食天地 M》也可望在第三季推出。