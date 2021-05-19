【倫元投顧】保留部分資金應對

◆盤勢分析

台股今天大震盪，早盤衝高至 16273 點 (漲 128 點)、隨即快速殺低至 16009 點 (跌 136 點)，出現大震盪走勢，說明市場信心相當脆弱，而從昨日大漲今天立即壓回分析，顯然市場買盤偏向短打；可見台股想要擺脫疫情利空的影響，還需要時間來沉澱。

事實上，台股在經歷恐慌大跌後，本來就不容易馬上信心爆棚，加上反彈上來後面臨 10 日均線 16308 點的反壓，多空之間的拉鋸會更激烈，就線型結構分析，加權指數若能克服 10 日均線壓力，反彈動能才能延續。

電子比重再度跌到 45~50% 之間，可見市場投機力還是以原物料族群為主，今天鋼鐵、航運再度吸引人氣，這是「百足之蟲、死而不僵」的寫照，人氣匯聚的族群不至於尖頭反轉，理論上還有第二個高點可期。

因為股市不會出現 V 型反轉，因此短線衝高後會被壓回，只要指數壓回其回檔幅度不要太深，且成交量伴隨量縮，則多頭就有機會以「震盪趨堅」方式進行反彈格局。

楊天迪 分析師

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