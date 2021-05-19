〈水情吃緊〉面板雙虎持續掌握水情 目前生產營運不受影響

全台供水持續吃緊，若 5 月底水庫集水區累計降雨量未達 100 毫米以上，新竹地區將調整為「供五停二」的紅燈，對此，用水大戶面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 今 (19) 日均表示，持續有掌握水情狀況，將因應各階段限水政策，實施相應對策，目前生產營運則不受影響。

友達表示，針對近期水情嚴峻狀況，已實施即時監控水情、執行節水措施、評估供應鏈衝擊等措施，也會視各廠區狀況，必要時執行水車載水，另外，也將持續實施製程用水減量，減少餐廳、廁所等民生用水，並同步提高節水效能。

群創則表示，目前用水及營運不受影響，節水率也符合限水目標，必要時會簽约水車支援，將持續掌握水情狀況。

用水方面，群創指出，已擴大投資水回收設備、提前汰換水回收耗材，並針對水車載運用水簽約與提前演練等對策，目前廠區也均有蓄水池儲備用水，能應付短期停水狀況。

中央災害應變水中心今宣布，5 月降雨不如預期，若 5 月 31 日前水庫集水區累計降雨量未達 100 毫米以上，新竹地區將自 6 月起將現階段減量供水橙燈，轉為「供五停二」的分區供水紅燈，而竹科也將針對每月用水超過 1000 度以上的工業用水大戶，要求在 5 月 21 日後將節水率由 15% 提高到 17%。