〈國內疫情升溫〉官股轉買44億元回補權值股 為520行情暖身

本土病例持續增加，但台股在官股進場穩盤下表現相對「淡定」，為力抗疫情陰霾，八大官股在 520 前夕反手買超 44.21 億元，回頭敲進台積電、聯發科、鴻海與聯電等權值股，企圖穩住 520 市場信心。

國內疫情大爆發，拖累台股上周暴跌逾 1400 點，官股券商扛起穩盤重任，上周天天進場買股，本周則趁外資買超時逆勢調節，連兩日賣超逾 100 億元，包括台積電、聯發科等都遭官股調節，引發法人圈議論。

眼看國內疫情還沒有趨緩跡象，加上外資由買轉賣，官股今 (19) 日再度進場買超 44.21 億元穩盤，光是上周迄今官股券商已斥資 252 億元買股。

觀察官股買超，除了循例敲進台積電、鴻海、聯電、聯發科等權值股拉抬指數外，友達、中鋼與陽明等指標個股也是官股積極回補的標的；至於微星、國泰金、陽明、中鴻則成官股逆勢調節的個股。

法人指出，儘管國內連續 5 日確診人數突破千人，但目前看來市場恐慌情緒並未如想像中強烈，隨著指數反彈重回 16000 點，融資餘額大減 600 億元、成交量降至 4000 億元，顯示市場籌碼趨近穩定，指數可望築底止跌。