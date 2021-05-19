加密貨幣崩潰加速 美股、債券均在下跌 全球市場災情慘重

美股周三 (19 日) 開盤前，幾乎所有市場都在大跌，加密貨幣更是慘遭血洗，比特幣跌破 4 萬美元後，在兩小時左右時間就已測試 3 萬美元低點。

台北時間晚上 8:00-9:00，加密貨幣開始驚人的直線下殺，提供報價的 coindesk 網站疑似崩潰。據 investing.com 報價，比特幣已經下殺至 33200 美元下方，並測試 3 萬美元關卡，24 小時跌近 25%。但比特幣還算相對較穩，以太幣、艾達幣、瑞波幣、幣安幣跌幅均介於 36%-45% 之間。

加密貨幣哀鴻遍野 (圖表取自 investing.com)

加密貨幣圈利空罩頂，最明確的是中國在周二警告金融機構，不要開展與加密貨幣有關的業務，可能引發拋售。

美股區塊鏈概念股盤前也災情嚴重，Marathon Patent 跌超 13%，Riot Blockchain 跌近 10%，Coinbase 跌超 5%，特斯拉跌近 3%。

歐洲央行周三針對歐元區面臨金融穩定風險上升提出警告，連帶影響全球股市和美國指數期貨下挫，以那斯達克 100 指數為首，債券和大宗商品下跌。

10 年期美債的殖利率觸及 1.67% 的一周高點，使蘋果、微軟和 Facebook 等科投股股票盤前下跌約 1%。 道瓊指數下跌 400 點，而標普 500 指數期貨下跌了 1.3%。

大和證券首席全球策略師 Hirokazu Kabeya 認為，投資者已經被通貨膨脹所困擾，他們可能不願做出重大決定，直到他們看到更清晰的景象為止。

美國聯準會預計稍晚發布會議紀要。