〈能源盤後〉全球股市走跌 WTI供應意外上升 原油跌至逾3週低點

週三 (19 日) 交易，全球股市走跌，同時 EIA 公布上週庫存數據，顯示美元原油庫存增加，令原油期貨價格下跌至逾 3 週最低收盤價。

Tyche 資本顧問公司管理夥伴 Tariq Zahir 表示，「有關一週前 Colonial 被駭而關閉輸油管道帶來的不確定性基本上已經被擱置一旁，雖然少數幾州的汽油仍然短缺，但我們預期這問題下一兩週就會解決。」

Zahir 指出，石油短期內較大的影響包括：全球第三大石油消費國印度的狀況。新冠肺炎將造成印度能源需求很長一段時間的衝擊，而需求中斷的影響很有可能會與美國經歷過的一樣，當時美國因疫情關閉商業，能源需求宛如墜入懸崖。

他提到，伊朗也是石油市場關注點之一。週二石油價格回落，就是因報導稱俄羅斯外交官 Mikhail Ulyanov 似乎暗喻伊朗遭到的制裁即將解除，其後他在推特上稱「談判雖然有重大進展，但仍存有一些懸而未解的爭議。」

再者，由於美國汽油價格上升，部分原因來自 Colonial 輸油管道的問題，以及石油需求增加，「我們認為拜登政府將承受壓力，必須減低汽油價格。我們可能看到政府加強與伊朗談判以取得協議並放寬制裁，這會讓伊朗出口更多石油。」

同時，由於 OPEC + 已經提高石油供應量，且印度需求遭到破壞，「我們覺得原油短期內面臨下行風險。」Zahir 說。

週三全球股市再次承壓，美股大幅走低。比特幣多月來首次跌破 4 萬美元，中國人行警告大眾不要用數位貨幣作為支付方式可能對比特幣構成壓力。

德國商銀大宗商品分析師 Eugen Weinberg 報告指出，「除了強勁的技術阻力，因股市疲弱以及加密貨幣大跌，令市場升起避險情緒，可能構成原油價格壓力。」

6 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2.13 美元或近 3.3%，收每桶 63.36 美元。

根據道瓊市場數據，此為 4 月 27 日以降最近月 WTI 原油期貨最低收盤價。6 月 WTI 期貨將於週四收盤屆期。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.05 美元或近 3%，收每桶 66.66 美元。

這同樣也是 4 月 27 日以降最近月 Brent 原油期貨最低收盤價。

EIA 上週 (5/14 止) 庫存報告 vs. 分析師平均預期 (根據普氏能源)

原油庫存：增加 130 萬桶 vs. 下降 290 萬桶

在先前 2 週庫存減少後，上週原油庫存意外增加。前一日 API 已公布上週原油庫存增加 62 萬桶。

俄克拉荷馬州庫欣儲油中心原油庫存：下降 10 萬桶

整體石油產量：維持 1100 萬桶 / 日未變

汽油庫存：下降 200 萬桶 vs. 增加 60 萬桶

蒸餾油庫存：下降 230 萬桶 vs. 下降 20 萬桶

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