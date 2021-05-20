〈財報〉思科Q3優預期 供應鏈問題暗示Q4毛利下滑 盤後挫近6%

思科 (CSCO-US) 周三 (19 日) 於美股盤後公布 2021 會計年度第三季財報，營收與獲利皆優於市場預期，這家網路設備大廠表示業務端皆呈現成長趨勢，然而受到供應鏈問題影響，第四季毛利恐受衝擊，盤後應聲挫跌近 6%。

Q4 財測:

營收年增 6% - 8%，高於 Refinitiv 預期的 128.2 億美元和年增 5.5%

EPS 為 0.64-0.69 美元

non-GAAP 調整後 EPS 為 0.81-0.83 美元，Refinitiv 預期為 0.85 美元

non-GAAP 毛利率為 64%-65%

non-GAAP 營業利益率為 32% - 33%

思科表示，5G、400G 交換器與邊緣運算等關鍵科技周期正出現初期動能，將成為思科長期成長的原動力。

不過，思科執行長 Chuck Robbins 於電話會議中表示，思科和汽車業一樣面臨供應鏈的挑戰，使該公司必須承擔成本以確保產品交貨，預料供應狀況將影響第四季調整後的毛利率。

Robbins 認為，目前供應鏈問題將至少持續至今年年底。

周三思科下跌 0.87%，以每股 52.47 美元作收，盤後下挫 5.58% 至每股 49.54 美元。

Q3 (截至 5/1) (non-GAAP) 財報關鍵數據：

營收報 128 億美元，年增 7%，優於 Refinitiv 預期的 125.6 億美元

稀釋後 EPS 報 0.83 美元，優於 Refinitiv 預期的 0.82 美元

淨利報 35 億美元，年增 4%

依銷售地區拆分：

美國營收為 72.62 億美元，年增 2%

歐、非、中東地區 (EMEA) 營收為 34.83 億美元，年增 11%

日本及大中華地區營收為 20.57 億美元，年增 19%

思科第三季營收扭轉連五季下滑的趨勢，較去年同期成長 7%。訂單成長率也較去年同期成長 10%。基礎設施平台中 Wi-Fi 6、Webscale、資安與 Webex 正持續成長，公共事業、商業、網路服務提供客戶訂單量年增幅達雙位數，企業商用訂單也正在改善。

思科於聲明中表示，思科第三季各項業務都出現強勁需求，隨著客戶加速採用遠端、實體混合工作類型、數位轉型、雲端計算以及訂閱產品，思科對下一階段企業復甦的能力充滿信心。

財務長 Scott Herren 表示，產品訂單強勁，營收、淨利、EPS 均實現穩定成長，目前營運情況良好。

以產品組合拆分，第三季基礎設施平台業務營收報 68.3 億美元，年增 6%，優於 FactSet 市場平均預期的 67.7 億美元，該業務包含資料中心的網路交換器等設備，是思科最大營收來源。

軟體業務營收為 14.3 億美元，年增 5%，略低於 FactSet 預估的 14.4 億美元，該業務包含 Webex 視頻服務以及 AppDynamics 的監控軟體。

思科依產品別營收佔比 (圖: 思科 IR)

思科在第三季完成 45 億美元收購網絡硬體製造商 Acacia Communications，以及以 7.3 億美元收購雲短通訊軟體件公司 IMImobile 的交易。