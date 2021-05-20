【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 週三 (19 日) 十年期美債殖利率揚升，比特幣震盪走跌，通膨不安擔憂持續，4 月 FOMC 紀要暗示未來可能開始討論減碼 QE，但在晶片股強勢反彈之下，四大指數僅費半指數上漲，漲跌幅介於 - 0.48~+1.98%。蘋果 - 0.13%、亞馬遜 - 0.01%、特斯拉 - 2.49%、美光 + 1.33%、台積電 ADR+1.41%、日月光 ADR+0.13%、聯電 ADR+1.16%。

2. 在通膨疑慮與 4 月新屋開工大幅下滑衝擊，週二美股四大指數收黑，影響週三台灣電子股的表現，不過在鋼鐵、航運、面板、電器電纜、玻陶等族群的上漲下，終場加權指數以小跌 13.32 點的 16,132.66 點作收，跌幅 0.08%，成交量 4,406.94 億元。三大法人合計賣超 277.86 億元：外資賣超 293.82 億元、投信買超 21.95 億元、自營商賣超 6 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價跌量增，短線反彈格局。

（2）、均線：連兩日站穩 5 日，將挑戰上檔 10 日線~ 20 日線壓力區，短線待補量突破。

（3）、技術指標：日 KD 出現黃金交叉，且 K、D 值均在 20 以上，未出現死亡交叉前，反彈持續。

4. 櫃買指數開平低震盪走高，收在 189.08 點，漲幅 0.07%，站穩 5 日線，將挑戰 10 日線與半年線壓力，突破再挑戰 20 日線與季線壓力。

5. 觀盤重點：週三上檔逢 10 日線壓力，台股小幅拉回，週四若能突破 10 日線，將挑戰季線~ 20 日線壓力區，宜持續補量上攻。

6. 國內本土疫情擴散，全台各級學校停止到校上課，改採線上教學。消息一出瞬間引爆「筆電之亂」，NB 相關供應鏈、網通、銷售通路成「三大受惠族群」。華碩 (2357) 筆電於網購通路銷售暴增八倍，股價衝上 21 年來新高；網通股台揚(2314)、訊舟(3047)、電商龍頭網家(8044) 亦股價強勢。

7. 台灣水情吃緊，6 月起新竹地區擬實施「限水令」，分區限水，竹科面臨用水壓力，且目前鋒面降雨不如預期，缺水議題再度發酵，激勵水資源概念股突圍，國統 (8936)19 日亮燈漲停，幸福(1108)、千附(8383) 同步帶量走揚。

8.PC 及筆電市場需求依舊維持在高檔水準，目前各大 OEM／ODM 拉貨動能都已經放眼到下半年。法人指出，除電源管理 IC 之外，音訊控制 IC 也成為 OEM／ODM 大力掃貨的重點目標，由於音訊控制 IC 仍持續缺貨，預期第三季價格有望再度上漲，讓音訊控制 IC 成為炙手可熱之貨，瑞昱（2379）、驊訊（6237）等音訊控制 IC 設計廠下半年業績成長可望更加強勁。

9. 偏光片廠明基材（8215）董事長暨執行長陳建志表示，延續過去強勁需求，第二季仍相當旺，產能維持滿載，雖然原材料供貨緊俏、有些青黃不接，生產仍平順，整體來看，第二季和第三季審慎樂觀。

