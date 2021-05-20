盤前財經大事搶先讀2021年05月20日

今日操盤前瞻

台灣 4 月外銷訂單統計

美國上週初領失業金人數

法說會：富邦金

股東會：創意、群益期、益張、台灣虎航

4 月會議紀要：Fed 暗示接下來利率會議上開始討論減碼 QE

週三 (19 日) 聯準會 (Fed) 4 月利率會議紀要暗示，在即將舉行的會議上開始討論控制債券購買計畫可能是合適的，不過由於經濟距離實現其目標仍有一段距離，Fed 官員仍偏向鴿派。閱讀全文...

比特幣週三 (19 日) 暴跌至 3 萬美元之際，特斯拉執行長馬斯克伸出「鑽石之手」、女股神出面「信心喊話」，比特幣價格絕地反彈，一度重回 4 萬美元大關。閱讀全文...

外資翻臉大賣台股 匯市豬羊變色翻貶收 27.982 元

外資昨 (19) 日大舉賣超台股逾 290 億元，台北匯市同步開高走低，早盤一度升值 1.14 角，衝上 27.8 元，但午盤過後外資匯出力道強勁，匯市風雲變色、由升轉貶，終場以 27.982 元作收，貶值 3 分，台北外匯市場成交量 13.57 億美元。閱讀全文...

國內疫情升溫 中信估台 GDP 最壞恐下探「保 4」

中信金 (2891-TW) 昨 (19) 日舉行線上法說會，受疫情嚴峻影響，中信金預估台灣全年 GDP 估值將下修至 4.5-4% 挑戰，但疫情若能在第二季控制，對中信金營運影響有限。閱讀全文...

疫情升溫 玩家宅在家狂灑錢儲值 智冠、宇峻大爆發

國內疫情升溫，全國各級學校開始在家上課，隨著宅經濟商機發酵，包括智冠 (5478-TW)、宇峻 (3546-TW) 等遊戲廠均表示，近期玩家儲值金額開始成長，宇峻上周五及周末 3 日，玩家儲值金額更較前一周同期大增 3 成；法人看好，隨著在家上班、上課比例逐漸增加，玩家儲值金額也可望持續攀升，為遊戲廠營運再添動能。閱讀全文...

水情嚴峻 桃園、林口將轉亮橙燈 新竹 6 月恐供五停二

旱災中央災害應變中心昨 (19) 日召開第 13 次工作會報，經濟部水利署長賴建信表示，5 月水情持續嚴峻，將加強節水力道，經討論後桃園、新北林口將自 5 月 21 日起調整為減量供水橙燈，另外，若 5 月 31 日前新竹水庫集水區累計降雨量未達 100 毫米以上，新竹地區將自 6 月 1 日起實施供五停二，恐進一步衝擊竹科廠商營運。閱讀全文...