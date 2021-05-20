〈國內疫情升溫〉安泰銀景美分行員工確診 9同仁、1保全全數居家隔離

安泰銀 (2849-TW) 今 (20) 日表示，景美分行一名員工於 5 月 17 日 (週一) 經該名同仁通報確診，該分行已完成全面清消，相關員工 9 名、保全 1 名也配合全數居家隔離，該行也全面啟動升級防疫措施。

安泰銀行表示，該行於 5 月 16 日 (週日) 接獲景美分行同仁通報疑似新冠肺炎感染症狀，隨即於該日完成該分行全面消毒工作，並要求該分行的全部同仁自 2021 年 5 月 17 日（週一）起居家隔離 14 天，並注意健康管理。該分行經消毒後，由總行另外調派其他人力，維持正常營運。後於 5 月 17 日 (週一) 經該名同仁通報確診。

安泰銀行強調，該確診同仁擔任景美分行第二線主管，所轄業務並未接觸客戶。其於 5 月 16 日下午通報總行，疑似感染新冠肺炎，並依照主管機關指示進行相關處置，隨即於當日進行核酸檢測。該行於當日晚間即安排專業消毒廠商執行分行全面性消毒，當晚該分行相關員工 9 名、保全 1 名也配合疫情指揮中心規定，未再外出並自 5 月 17 日起居家隔離 14 天。

安泰銀行表示，為杜絕染疫風險及確保營運不中斷，本行於 5 月 17 日週一上班日，另外調派人力至該分行協助處理日常業務，並由鄰近分行 (興隆分行) 做為備援據點，兼顧防疫與營運需要。

安泰銀行表示，該行已配合政府防疫政策，全面啟動升級防疫措施，包括啟動異地辦公，實施三梯次分流上下班，內外勤同仁於辦公場所或外出均須全程配戴口罩，勸導員工減少中午外出用餐，落實內部疫情通報機制。

