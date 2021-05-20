無懼動盪 34%民眾願參與台股除權息 56%報稅前不賣股

國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日發布 5 月國民經濟信心調查結果，受到國內疫情緊張升溫影響，景氣展望小幅下滑。不過今年台股強勁，儘管近來因疫情嚴峻見到回檔，但仍有近 34% 民眾願意參與除權息，56% 不會在報稅前賣股。

國發會最新公布的 3 月景氣對策信號維持紅燈，領先指標與同時指標皆上揚，景氣復甦動能強勁；不過由於國內疫情緊張情勢升溫，景氣展望指數由 4 月的 31.6 下降至 23.5，現況指數則持續走揚至 40；民眾薪資上漲預期指數維持在 9.7，為近一年半以來高點。大額消費意願指數則微幅下降至 13.8，民眾的消費意願明顯受本土疫情增加而抑制。

主計總處估計 2021 年經濟成長 4.64%，通貨膨脹率 1.33%，國泰金表示，本月調查結果顯示，民眾對於 2021 年台灣經濟成長率的平均預期值為 3.95%，78% 民眾認為今年經濟成長率會達到 3% 以上；民眾對於 2021 年平均通膨預期值為 1.47%，預期今年通貨膨脹率介於 1-2% 的民眾比例為 76%。

國泰金進一步表示，強勁基本面數據支撐股市樂觀情緒，但國內外疫情惡化，略影響風險偏好微降。調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數由 4 月的 16.7 上升至 19.3，風險偏好指數則微降至 21.7。

股東會旺季後將進入除權息旺季，國泰金表示，今年有近 34%、達 33.6% 民眾有意願參與除權息，比去年調查增加 6.7 個百分點，34.6% 的民眾意願則不高或沒意願參與除權息，比去年減少 3.3 個百分點，另有 31.8% 民眾無意見，整體而言民眾對於參與除權息的意願相對於上次調查增加。

此外，每年 5 月報稅季來臨，投資人有賣股票基金資產換現繳稅或節稅的需求，但今年有 55.6% 的民眾可能性不高或不可能在報稅季前出脫股票基金，僅 19.1% 民眾會出脫股票基金，比起去年調查增加 2.8 個百分點，25.3% 則無意見。