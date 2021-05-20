〈生泰火警〉帳務財產損失2億元 廠房產線重建至少8個月

生泰 (1777-TW) 今 (20) 日公告，公司上午不明原因起火，粗估帳務財產損失 2 億元，由於部分廠房及生產線燒毀，估計重建期間至少 8 個月。

生泰指出，今日上午 6 點 10 分，公司不明原因不慎引發火災，立即通報消防隊處置，但因風勢強烈，導致火勢難以控制，須待火場解除管制後，才能分析事故發生原因，予以擬訂具體改善措施。

生泰粗估，帳務財產損失 2 億元，財產損失理賠金額，預估應可全額獲得保險理賠，另外，波及隔鄰生達原料獨立廠房，此部分損失待生達評估中。

生泰表示，部分廠房及生產線燒毀，估計重建期間至少需 8 個月，所幸員工均安全撤離無人員傷亡。

生達則指出，遭到火警波及的原料藥獨立廠房，目前被消防局封鎖現場，待解除封鎖清點損失後，才能對外公布相關資訊，此外，成品倉無恙，也無員工受傷。

生泰 4 月營收 7112 萬元，月減 26.69%、年減 30.53%；前 4 月營收 3.07 億元，年減 9.18%。生達 4 月營收 3.9 億元，月減 1.22%、年增 5.34%；前 4 月營收 14.91 億元，年增 6.16%。