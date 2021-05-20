正新Q2獲利續揚 小車胎訂單持續湧入看到明年

國內輪胎龍頭正新 (2105-TW) 表示，在漲價效益發酵下，第二季獲利將較第一季成長，並有信心下半年印尼廠就可望轉盈；目前各胎別需求持續暢旺，小車胎訂單已看到明年。

為因應上游原物料漲價，正新除去年 9 月、11 月兩度調漲輪胎價格外，在輪胎原物料成本持續增加、運費也上揚下，今年 1 月起三度漲價，4 月也將啟動新一波調漲計畫。正新表示，在漲價效益發酵下，將明顯貢獻獲利表現，第二季獲利將較第一季成長。

正新指出，目前各胎別需求持續暢旺，包括自行車胎、機車胎等小車胎，訂單持續湧入，甚至已看到明年，且即便現在擴產也緩不濟急。

正新目前擴產主要以沙灘車為主，董事會今年初通過擬投資 23.4 億元，在雲科工業區三廠自地委建 ATV 輪胎廠，規劃最高日產能 8000 條，預計明年下半年投產，搶攻美國北美、歐洲及紐澳 ATV 車胎商機。

正新表示，受到疫情影響，戶外越野、攀岩需求增加，公司 ATV 車胎需求暢旺，特別是美國市場銷售狀況佳。據悉，正新陸續接到多家沙灘車大客戶追加 ATV 車胎訂單，看好後續潛力，因此加快腳步擴產，因應客戶需求。

正新雙印 (印尼、印度) 廠過去幾年營運持續虧損，不過，正新表示，公司深耕當地市場多年，品牌經營效益顯現，在產能逐步拉升下，下半年印尼廠就可望轉盈。

正新今年第一季受惠產能利用率拉升，帶動毛利率成長，加上首季認列匯損金額遠低於去年同期，帶動單季稅後純益達 18.14 億元，遠優於去年同期的虧損 19.89 億元，相去極大，每股純益 0.56 元。

