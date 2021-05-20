疫情干擾 台4月僑外投資連4黑 前4月近乎腰斬

經濟部投審會今 (20) 日公布 4 月僑外投資金額 3.38 億美元，年減 38%，為連 4 黑，累計前 4 月僅 15.55 億美元，較去年同期近乎腰斬，主要受到疫情干擾、比較基期高影響，此外，陸資來台與對外投資情況也都出現大幅下滑。

根據投審會統計，今年 4 月僑外投資核准件數為 196 件，投資金額共計 3.38 億美元 (折合新台幣約 101.4 億元)；累計 1-4 月核准僑外投資件數為 860 件，投 (增) 資金額為 15.55 億美元 (折合新台幣 466.69 億元)，較去年同期遽減 47.58%。

投審會指出，前 4 月僑外投資金額大減，主要受到新冠肺炎疫情不確定因素影響，以及丹麥商沃旭增資大彰化東南離岸風場、分離式元件大廠達爾 (Diodes) 增資台灣達爾、日商鎧俠增資台灣鎧俠等重大投資案，比較基期偏高所致。

觀察前 4 月僑外投資主要業別，其中以批發及零售業為大宗，共計 3.51 億美元，年減 20.77%；電子及燃氣供應業下滑 87.48% 最多，金額 1.03 億美元；不過，化學材料製造業投資金額逆勢成長 14.18%，共計 0.83 億美元。

陸資來台方面，4 月單月核准陸資投資件數為 5 件，投資金額 310.8 萬美元 (折合新台幣 9324 萬元)，年減 52%；累計前 4 月投資 1747.3 萬美元，年減 58%。陸資來台投資主要鎖定批發及零售業、電子零組件製造業及銀行業。

對外投資部分，投審會指出，4 月單月核准 (備) 對外投資件數為 43 件，投資金額為 2.62 億美元 (折合新台幣 78.77 億元），年減 77%；累計前 4 月投資 14.73 億美元，年減 49%。我國企業對外投資業別以化學材料製造業、電子零組件製造業最為顯著，年成長約為 5 倍，但批發及零售業、金融及保險業均較去年同期下滑。