〈股東會史上首延期〉股務代理注意事項總整理

金管會今 (20) 日拍板定案，5 月 24 日起至 6 月 30 日止，停止召開股東會，延期至 8 月底前召開，公司股務代理到底要注意哪些事項備受矚目，對此，集保總經理朱漢強表示，整體來說，只有股東會開會日期延到 7、8 月，所有股務事宜仍然照做

雖然股東會延期，但停止過戶期間依原訂股東會作業規定，不須再延長。朱漢強解釋，依法規定在股東會召開前，就須停止過戶，所以所有公司都已於 4 月底完成停止過戶，集保也已經給股東會名冊，所以不需再重新停止過戶。

不過因為延期召開股東會，金管會表示，公開發行公司應於新的股東會開會日 15 日前，依原定股東會停止過戶的股東名冊，寄發明信片或以簡便郵件通知各股東，並於公開資訊觀測站公告。

至於現金股利的發放是否延後，金管會表示，則視各公司章程決定，現金股利若有授權可以直接派發，就以公司章程為主，但股票股利則仍需股東會決議。

此外，股東會前融券回補作業，是否也因此延後，將由主管機關來裁定。

而今年遇到董事改選的公司，則任期隨股東會延期而延長，金管會指出，徵求人及非屬徵求的受託代理人，應編製委託書明細表，於原訂股東會開會 5 日前，送達公司或代辦股務機構。委託書及股東以書面或電子方式行使表決權者，依「原訂股東會」作業程序時程進行統計驗證。

金管會強調，公司或其股務代理機構應於原訂股東會開會前 1 日，將股東以電子方式出席的股數彙整編造統計表，於電子投票平台辦理公告。

且原訂股東會當日，公司或其股務代理機構，應將股東以書面或電子方式出席的股數、徵求人及非屬徵求受託代理人受託的股數，彙整編造統計表，於後續實際開會日當日會場為明確揭示。

金管會表示，已責成證交所及櫃買中心將金管會公告函轉各公開發行公司，並輔導公司依公告規定辦理股東會延期事宜，也要儘速擬定外界關心問題及答案 (QA) 於其官網公布。

金管會強調，若公司仍有疑義，集保公司將成立本案股東會相關問題疑義諮詢窗口，提供各公開發行公司及股務代理機構諮詢服務。

金管會呼籲，去年在所有公司、投資人與市場參與者，大家團結合作下，順利完成股東會的召開，惟目前面對疫情變化又適逢股東會旺季，防疫需靠大家的團結與配合，籲請資本市場所有參與者共體時艱，配合上述公告措施，相關防疫資訊可直接上金管會證期局「因應嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19) 防疫措施專區」瀏覽。