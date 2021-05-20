〈股東會史上首延期〉證交所：延至7、8月召開 不受單日90家上限規定

因應全台進入三級防疫警戒，金管會拍板，決議原訂在 5 月 24 日到 6 月 30 日期間召開股東會全數喊停，證交所表示，上市公司股東會最晚必須在 8 月 31 日前擇期舉行；同時考量「實體」股東會延後召開，此次破例不受每日登記召開股東常會限額 90 家的限制。

國內疫情大爆炸，適逢年度股東常會旺季，在線上股東會不可行的情況下，為符合中央流行疫情指揮中心的防疫指引，金管會要求原訂在 5 月 24 日至 6 月 30 日期間舉行的股東會一律暫停開會，避免股東們群聚不利防疫。

對於股東會喊停，證交所表示，上市公司應停止召開原訂 5 月 24 日起到 6 月 30 日的股東會，並另經董事會決議通過，延後至 7 月 1 日起至 8 月 31 日期間再擇期舉行。

儘管實體股東會，開會日期延後，但證交所提醒，上市公司仍應依「原訂」股東會日期時程，辦理各項股東會公告申報事務，例如：寄送開會通知、公告議事手冊及會議補充資料、股東會年報、申報董監事提名及股東提案等資料，仍得按原訂時程完成。

證交所指出，上市公司經董事會決議延後舉行「實體」股東會的日期、時間及地點，仍應依據證交所重大訊息處理程序第 4 條第 1 項第 17 款發布重大訊息；同時考量「實體」股東會延後召開，因此此次破例不受每日登記召開股東常會限額 90 家的限制。