〈生泰火警〉董座致歉：成品庫存約1.2億元 可支應3-5個月銷售

生泰 (1777-TW) 今 (20) 日召開重訊，董事長蕭振明致歉表示，公司秉持原料藥品質保證，但很遺憾廠區發生火災，後續會繼續努力恢復營運，火災後清點此次少掉 4-6 成產品，不過尚有成品約 1.2 億元，可支應銷售 3-5 個月。

蕭振明指出，由於原料藥在製藥產業扮演重要一環，公司經營理念為品質保證、技術上精益求精，不過很遺憾今日上午廠區發生意外，對於投資大眾感到抱歉，之後會加速努力，讓營運恢復正常軌道。

生泰指出，今日上午 6 點 10 分廠區引起火災，初步推測，是公司汙泥存放區域燃燒，波及鄰近廢溶劑儲存區，由東往西延燒 F 廠、E 廠、C 廠、D 廠，受波及的 4 座廠房生產品項包括肌肉鬆弛劑、局部麻醉劑、外用劑及消化系統劑，預計產品少掉 4-6 成。

生泰表示，所幸廠內道路有安全隔離，A 廠、B 廠、G 廠、原料倉、成品倉及行政大樓未受波及，其中，A、B 及 G 廠能維持正常生產，廠區受損部份於火場解除管制、經專家評鑑後立即進行復原，其他區域同樣待火場解除管制、完成評估鑑定後，公司人員即可進入廠區，詳細調查分析事故發生原因，建立再發防止的安全機制。

生泰提到，目前尚有成品約 1.2 億元，約可維持銷售 3-5 個月，此外，公司也在評估製程相近之原料藥廠，尋求生產合作，此次災害損失金額約 2 億元。目前部分廠房及生產線燒毀，估計重建期間至少需 6 到 8 個月，財產損失理賠金額預估應可全額理賠。

生泰表示，火災發生時，公司人員立即通報消防隊處置，但因風勢強烈導致火勢延燒，經消防人員全力搶救，大火已於上午 9 點 30 分撲滅。