中國信託打造智能數位金融服務 勇奪「臺灣最佳數位體驗銀行」五項大獎

中信金 (2891-TW) 旗下中國信託銀行運用智能技術洞察客戶需求，打造優質數位金融體驗再獲殊榮。國際知名財經媒體《The Digital Banker》（數位銀行家）今（20）日公布數位客戶體驗大獎《Digital CX》，中國信託銀行獲得「臺灣最佳數位體驗銀行」、「臺灣最佳區塊鏈創新體驗」、「臺灣最佳對話機器人服務體驗」、「臺灣最佳數位支付體驗」及「臺灣高度推薦信用卡數位服務體驗」等五項大獎，肯定中國信託提供客戶最佳數位金融服務體驗。

數位客戶體驗大獎《Digital CX》致力找尋國際金融服務領域中表現傑出的數位客戶體驗，中信銀行首次參賽即榮獲多項肯定。中信銀行近年從智能技術、場景拓展到數位創新，持續將金融服務融入生活場域，提供客戶無所不在的金融體驗，因而獲頒「臺灣最佳數位體驗銀行」。在技術應用方面，中信銀行率先運用區塊鏈技術於供應鏈金融服務，讓企業客戶的供應商不需繁複提供紙本貿易單據與發票，透過數位即時傳輸、線上簽證，就可迅速安全的獲得資金，拿下「臺灣最佳區塊鏈創新體驗」獎項。

中信銀行各項金融產品及服務表現亮眼，Home Bank APP 去（2020）年推出 AI 對話式服務，客戶與語音助理小 B 對話就可完成查帳、轉帳等服務，有別於一般對話機器人使用單輪式問答，中國信託採用自然語言處理（Natural Language Processing, NLP）多輪問答技術，語音助理小 B 回答客戶問題的同時，亦能針對資訊不足之處提出詢問，更準確掌握客戶需求，同時串接 Home Bank APP 中近 200 個功能，提供中信銀行近 400 萬行動銀行客戶更便利的體驗，奪得「臺灣最佳對話機器人服務體驗」獎項。

在行動支付體驗方面，中信銀行觀察商家收款時有兩大痛點，包括消費者要繁複綁定信用卡，以及商家提供多元支付又需多次升級系統，為了提供更便捷的支付體驗，特地打造中國信託 O2O 掃碼分流平臺，輕鬆整合多種支付工具，打造收單商家、消費者、支付業者三贏的收款平臺，拿下「臺灣最佳數位支付體驗」獎項。

另因應疫情帶來的線上消費移轉，中信銀行迅速打造宅經濟消費生態圈，去年底推出中國信託英雄聯盟卡，申辦英雄聯盟卡的卡友 85% 都是透過數位平臺申請，中信銀行針對遊戲玩家與宅經濟的生活場景規劃專屬優惠，鎖定遊戲、影音、美食外送、雲端儲存、用車等五大平臺，提供消費最高 10% 回饋，滿足在家上班、電玩、御宅族等客群的線上消費需求，深受年輕世代喜愛，獲得「臺灣高度推薦信用卡數位服務體驗」肯定。

中信銀行數位發展串聯線上、線下的虛實通路，致力金融產品服務數位化與外部應用場景的拓展，讓客戶在不同生活場景及通路，都能自主決定如何使用數位金融服務，並享有一致的數位體驗，展現中國信託數位金融服務 Banking My Way 隨你數位的核心價值，持續帶給客戶更貼心、便利的服務體驗。

