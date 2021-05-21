盤前財經大事搶先讀2021年05月21日

今日操盤前瞻

美、日、歐 5 月製造業 PMI

法說會：亞泥、德律、神達

股東會：中化、慧洋 - KY、安克、科懋、瑞穎、信義

除了蘋果 股神巴菲特可能還會後悔出售過這些股票

股神巴菲特於今年 5 月的股東大會上承認後悔坦承，去年減碼蘋果可能是個錯誤。週四美國知名財經科技網站 Business Insider 報導，巴菲特可能還會後悔拋售高盛、摩根大通和富國銀行這些銀行股。閱讀全文...

應材 Q2 營收創新高、財測優 邏輯 IC 代工將成今年設備成長最快市場

半導體設備大廠應用材料 (Applied Materials) 周四 (20 日) 公布 2021 會計年度第二季財報，營收再度創下單季新高，且各項表現皆優於市場預期，思科表示現在正是未來 10 年新半導體長期趨勢的開始，多個終端市場正在快速成長。閱讀全文...

興能高搭居家辦公商機 訂單看至 8 月 新產能 Q3 開出

鋰高分子電池廠興能高 (6558-TW) 昨 (20) 日召開線上法說會，展望後市，董事長邢雪坤指出，居家辦公相關產品需求強勁，訂單已看至 8 月，看好第二季營收維持年成長，下半年將再比上半年好，且為因應需求，軟包、扣式電池已啟動擴產，預期新產能第三季開出。閱讀全文...

史上股東會首延期 下周起停開 影響 1931 家公發公司

國內疫情嚴峻，隨著即將進入 5 月底、6 月的股東會旺季，金管會昨 (20) 日拍板定案，5 月 24 日起至 6 月 30 日止，停止召開股東會，為台股史上首度股東會延期，影響上市櫃、興櫃公司共計 1931 家。閱讀全文...

4 月外銷訂單連十四紅、年增 42.6% 續創歷年同期新高

經濟部統計處昨 (20) 日公布 4 月外銷訂單，受惠遠距商機延續，企業與個人生活數位化需求熱絡，加上全球經濟穩健回升、國際原材物料行情走高，帶動各大貨品接單全面續揚，4 月外銷訂單達 549.3 億美元，月增 2.4%、年增 42.6%，連 14 紅，續創歷年同期新高，累計前 4 個月外銷訂單金額達 2039 億美元、年增 42.8%。閱讀全文...

富邦金旗下富邦人壽 Q1 股債實現資本利得 483 億元 現金滿手伺機再布局

富邦金 (2881-TW) 昨 (20) 日舉行線上法說會，旗下富邦人壽首季大賣海外債、增持國內股票，單季股債資本利得就達 483 億元，現金部位增加超過 800 億元，將伺機再布局。此外，富邦金今日也公佈 2020 年底富邦人壽隱含價值 (EV) 為 7814 億元，年增 29.1%，換算金控每股 EV 76.4 元。閱讀全文...

股東會延期 存股族小心 除權息行情恐不妙

國內疫情在本周急速擴散，伴隨著進入股東會旺季，金管會緊急宣布股東會從周一 (5/24) 開始到 6 月底止，全數先停止召開，創台股史上首度的股東會延期，連帶將影響原本的除權息交易，在疫情干擾與股東會延期下，恐拖累除權息行情表現。閱讀全文...