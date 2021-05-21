日本老牌音響廠商Onkyo家用AV器材部門將賣夏普 簽約期限延長

日本老牌音響廠商 Onkyo(6628-JP) 於 20 日 (週四) 宣布，該公司與鴻海 (2317-TW) 轉投資的夏普 (6753-JP) 等公司之間正在協商的家用影音器材業務脫手事宜，決定延長簽約期限。

Onkyo 原於 4 月 30 日表示，已與其他公司協商脫手家用影音器材業務，並計畫在 5 月 20 日前簽訂合約。

而根據 Onkyo 昨 (20) 日的最新說法，相關協商的進展順利，希望最快在 5 月結束前就能發布簽約消息。

家用影音器材部門約占 Onkyo 合併營收 4 成，扮演相當重要的角色。Onkyo 計畫將該部門賣給夏普及美國大型音響設備公司 Voxx(VOXX-US)。Onkyo 和這兩家公司原本就有合作關係，與夏普在馬來西亞有一家合資公司，與 Voxx 在 2020 年 7 月簽下美國市場的銷售代理合約。

Onkyo 在 2020 年度 (2020 年 4 月至 2021 年 3 月) 財報出現 23 億日圓的資不抵債，一般認為該公司的股票最快在 7 月底就會下市廢止。而未來 Onkyo 在脫手家用影音器材部門之後，也將專注於車用揚聲器等的 OEM 業務。