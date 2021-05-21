〈國內疫情升溫〉期貨商可申請另覓營業處所、居家辦公 確保營運不中斷

期交所今 (21) 日表示，因應防疫警戒升級，期貨商可申請另覓營業處所、以及申請居家辦公，期交所強調，將偕同期貨商共同抗疫，讓期貨市場服務營運不中斷。

自去 (2020) 年開始發生新冠疫情，為避免疫情對期貨商營運造成衝擊，使期貨商各項業務能持續運作，期交所就已擬具期貨商因應疫情相關措施，並於去年 3 月初發布，倘期貨商基於持續營運有另覓營業處所之需，可檢附相關資料向期交所申請核准後辦理。

因應疫情狀況升溫，期交所於今年 1 月初再發布「期貨商因應嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19) 事件申請居家辦公指引」，隨著防疫警戒提升，期貨商除了可以申請另覓營業處所外，期貨商亦可以檢附相關書件向期交所申請核心業務人員居家辦公，或向期交所報備非核心業務人員居家辦公。

期交所提醒期貨業者，如有另覓營業處所或居家辦公之需，請儘速向期交所申請，期交所將積極配合相關申請作業。

此外，期交所表示，為對抗疫情，原規劃辦理的宣導活動、會議或教育訓練課程，目前也暫時延期或改採線上方式辦理，同時，現行規定期貨商及期貨交易輔助人總公司每半年須查核分支機構稽核作業部分，也已函知業者同意今年上半年度得以書面審查方式辦理，下半年度則視疫情發展再行決定辦理方式。