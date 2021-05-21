【安聯投信】電金傳產反彈 台股周線翻紅

受到美股收高；近日融資籌碼大幅消化帶動下，21 日台股電金傳產展開反彈，早盤最高一度大漲 389 點、衝上 16431.14 點，盤中漲幅雖然收斂，但隨後在部分傳產族群漲勢轉強激勵下，終場仍以大漲 259.7 點，收在 16302.06 點，成交量 4322.82 億元；周線翻紅、終結連二黑。

針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期台股盤勢處於震盪，除了國際股市對通膨預期的擔心外，台灣疫情變化仍是讓台股波動的主因。過去一段時間防疫股時有表現，但電子股與漲多的標的大多呈現獲利回吐、盤整格局。

廖哲宏指出，市場目前沒有新的題材，加上近期盤面上的當沖現象，多少扭曲相關標的的基本面走勢，而近期外資動作沒有一致性，忽買忽賣，顯示對於盤勢走勢沒有一致性的看法，因此基本上盤勢仍大致處於跌深個股輪漲的狀態，震盪幅度大且資金快速輪動。

面對通膨、疫情持續成為干擾盤勢的因子，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，從通膨預期的角度出發，理論上原材料類股應該有所表現，過去一段時間並大多已經率先反映在股價上，不過近期因為各國政府擔心原物料高漲可能壓抑企業獲利，加上非預期通膨，所以紛紛採取降溫動作。

另一方面，鍾安綾表示，但是目前高漲的價格要再顯著創新高的機會也相對有限。後續可留意，國際如美歐等市場在陸續解封後，需求面的變化，譬如對於解封前電子產業需求的影響，以及傳產股等是否出現需求回溫等跡象。至於下半年則須留意上半年的漲價缺貨題材是否延續。

在題材上，鍾安綾表示，電子股目前還是處於需求強勁，漲價延續階段，但中國手機部分開始傳出雜音，是否會抑制第三季相關族群的獲利動能，需要持續關注。金融類股主要利多還是今年獲利大幅增長以及高配息的誘因。

至於非金電族群展望，鍾安綾表示，預估主要將來自於通膨預期原物料價格上來帶來的獲利增加，以及後疫情時代，經濟解封後市場對於產品需求有望逐步回溫。但短期原物料價格大幅攀升，預估要再上漲空間相對有限，仍以整理格局為主，建議不宜追高。

在籌碼面，廖哲宏表示，近期外資動作雖然沒有一致性，但根據證交所統計，21 日外資買超 174.46 億元，累積近一周為買超 264.46 億元；由於目前市場擔心台股主要仍在疫情變化，後續可持續觀察疫情控制的狀況，目前初步來看對於以外銷導向的台灣企業，影響相對有限。

展望後市，廖哲宏表示，但漲多就是一種利空，基本上對於企業獲利成長仍有信心，不確定因素仍在籌碼面以及疫情發展，融資餘額也在此波回檔中大幅下降，有利籌碼逐漸沉澱穩定，目前台股本益比已降至 15 倍歷史中下緣，汰弱留強、逢低布局績優股仍是大原則。

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