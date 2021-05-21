〈房產〉4月五大銀行新增房貸略減 央行：剛性需求不弱

台灣央行今 (21) 日公布 4 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，新承做購屋貸款 561.95 億元，較上月略減 6.88 億元，而房貸利率 1.357%，與上月持平，仍處在歷史相對低檔位置，央行認為，由於台灣經濟情況還不錯，房市剛性需求不弱。

央行說明，房貸金額略減，主因 4 月六都買賣移轉棟數略較 3 月減少，加上房貸市場競爭激烈，使部分新增房貸由五大銀行之外的銀行承做，4 月五大銀行承做房貸占比也從 36.7%，略降至 36.68%。

央行提及，打炒房政策後，銀行辦理房貸相對審慎，不過，由於台灣經濟情況不錯，房市剛性需求不弱，至於這波疫情對房市和房價的影響，尚待觀察，短期上「不能看屋自然就會影響交易量」。

此外，目前利率處歷史低檔，但並未下探，央行認為，仍不足以斷定未來利率就會上揚。

據統計，4 月六都建物買賣移轉棟數交易量合計共 2 萬 2520 棟，年增 27.9%，其中，台北市年增 17.4%，新北市年增 37.8%，桃園市年增 13.4%，台中市年增 28.5%，台南市年增 26.3%，高雄市年增 38.6%；累計前 4 月六大都會區建物買賣移轉棟數 8 萬 4677 棟，年增 19.3%。

房價方面，央行指出，從代表中古屋的信義房價指數來看，台北市月減 0.18%、年增 7.81%，新北市月增 0.77%、年增 9.85%，合計台北地區月增 0.23%、年增 8.68%，顯示房市需求熱。