新壽董座許澎辭任 老臣潘柏錚接任

新光金控 (2888-TW)、新光人壽今 (21) 日雙雙召開董事會，通過許澎辭任新壽董事長一案，由老將潘柏錚接任人壽新任董事長，許澎將專任金控董事長。

新光金通過今 (2021）第 1 季財報，合併稅後純益達 94.4 億元，較去年同期成長 23.7%，EPS 為 0.72 元，總資產規模約 4.4 兆元，合併股東權益為 2313.8 億元，每股淨值約 17.34 元。

將掌舵新壽的潘柏錚，是新壽老將，服務於新壽已經超過半個世紀，畢業於台灣大學法律系，1969 年進入新光人壽服務，歷任業務、行政、事務等不同壽險專業領域的主管，2002 至 2010 年間接任總經理。

在其總經理任內，曾領導新光人壽榮獲象徵國內企業品質管理的最高榮譽「第十五屆國家品質獎」，並兩度榮獲「保險信望愛獎」的「最佳保險領導人」獎。卸任後獲聘為新光人壽駐會董事，其後並擔任過新光人壽子公司新壽公寓大廈管理維護公司董事長、新光金控董事等職務。

新光金表示，潘柏錚擁有豐富的壽險經營經驗，也擔任過壽險公會常務理事，對壽險業務相當嫻熟，未來將與總經理黃敏義，配合金控經營團隊的策略目標，持續帶領公司穩健經營。

新光人壽今年第 1 季外幣保單初年度保費達 85.0 億元，佔初年度保費比重推升至 77.3%，合併稅後純益約 68.7 億，較去年同期增加 2.2%，股東權益達 1497.7 億元。展望未來，將持續以價值型商品及外幣保單為新契約推動主軸。

除了新壽，今天通過的財報中，新光銀行第 1 季淨利息收入及淨手續費收入分別較去年同期成長 3.0% 及 9.2%，合併稅後純益達 15.2 億元，較去年同期提高 13.7%，合併股東權益 687 億元。放款餘額為 6658.2 億元，單季成長約 1.9%，而逾放比及呆帳覆蓋率分別為 0.19% 及 712.77%，資產品質持續穩健。

元富證券經紀業務也表現亮麗，第 1 季經紀手續費收入達 11.9 億，較去年同期增加約 4.5 億，成長率達 62.1%，加上自營操作掌握市場趨勢，第 1 季合併稅後淨利達 9 億元，股東權益約 270.9 億元，是新光金控獲利重要的第三引擎。