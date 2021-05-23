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資本市場如雲霄飛車 穩健型投資人分散區域布局

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
圖：shutterstock
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疫情升溫下，近期台股暴漲暴跌，不只台股，全球資本市場都震盪宛如雲霄飛車，對於穩健型投資人來說，法人建議，可以透過分散區域布局，以跨國股票型基金定期定額投資。

投信跨國股票型基金定期定額扣款規模榜單，前十大基金在長期績效上都有不錯的表現，類型則向來以大中華股票型最受歡迎，以最新的 4 月定期定額扣款金額前十大來看，大中華及中國 A 股基金就有七檔，以統一強漢基金扣款金額 1.15 億元、扣款筆數 2 萬筆居冠，另外像復華及國泰也各有一檔基金扣款金額逾億元。

人氣居次類型為全球股票型基金，且以聚焦科技題材為主，扣款規模前十大另外三檔基金皆具此特性，為統一全球新科技基金、統一全球智聯網 AIoT 基金、復華全球物聯網科技基金。

聯邦投信表示，短期震盪雖然難免，但資金寬鬆環境仍有利於風險性資產表現，在資產加快輪動速度的情況下，操作上宜採多重資產分散布局，藉由跨資產、跨市場的配置來因應市場震盪情形，達到穩健資產、降低波動的效果。

聯邦高息策略多重資產基金經理人游蕙蘭表示，預期疫情控制已顯著改善的歐洲國家將得以逐步重啟經濟，股市部分相對看好具高股息股票性質的歐股；此外，亞洲發展中國家今年經濟成長預測及復甦速度也優於預期，故債市部分則相對看好以亞洲為核心的新興市場債。

統一全球新科技基金經理人郭智偉則指出，台股短期有疫情不確定性，股市表現會較觀望不穩定，相對的，美國有機會在夏末秋初達到群體免疫，經濟活動加快重啟，消費行情可期，並利於企業恢復正常營運。

展望後市，當通膨議題開始鈍化，就是股市反彈回升時刻。郭智偉強調，美股企業獲利仍在攀升階段，全年上看 42%，利於驅動股市上行，且大型股具護城河優勢，表現將優於中小型股。在疫情受控下，美國民眾逾 2 兆美元的超額儲蓄將加快釋出，下半年將有一波報復性消費熱潮。

此外，5G 與高速運算等新興應用對先進製程的強勁需求，半導體設備市場續旺。目前市場對科技業的雜音主要在庫存擔憂，但半導體設備投資加速中，預估今年成長率 22%，且庫存水準仍低於歷史平均，中期成長動能強勁。

整體來說，郭智偉認為，美國擴大財政支出有助實體經濟消費需求回暖，全球經濟也在持續復甦軌道上，企業對未來營運展望樂觀，為股市向上的推手。投資人不妨分批布局，持續累積投資部位，以掌握下半年科技成長股發動行情。
 

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