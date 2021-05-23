〈觀察〉代工廠產能移轉東南亞腳步放緩 廠務工程掃到颱風尾

美中貿易戰影響，電子代工大廠紛紛布局東南亞，或是擴大當地投資，但隨著東南亞疫情捲土重來，嚴重程度更甚疫情爆發初期，不僅現有廠房生產受波及，擴建廠房進度也延緩，廠務工程設備業者如帆宣 (6196-TW)、亞翔 (6139-TW)、聖暉 (5536-TW) 部分專案認列進度恐延後。

從台系代工大廠主要布局的泰國、越南來看，新增病例數與上月相比皆呈現指數型增長，泰國近 7 日平均新增案例高達 3859 例，至於鴻海、緯創積極布局的印度，近 7 日新增案例更是高達 27 萬例。

各地政府為防堵疫情，均實施更嚴謹的人口流動、宵禁等措施，甚至勒令停工，鴻海先前證實，越南部分子公司因應當地政策已有廠區停工，顯現疫情當前以抗疫優先，當地業者則需承受疫情帶來的衝擊、客戶需求雙重壓力。

廠務工程也因疫情衍生的禁令，擴充、新建工程進度較預期遞延，業者指出，原先看好今年東南亞地區發展，不過，目前看來有一些變數，若下半年可獲控制，將盡力滿足客戶期待。

業者也坦言，東南亞正處於疫情爆發的非常時期，即便為了分散生產風險，仍希望在當地設廠生產，但現階段中國疫情控制相對穩定，因此仍以中國為主要生產地點，原本亟欲擴充東南亞產能的腳步，則暫時放緩。

廠務工程先前隨著供應鏈大遷徙，東南亞機電工程與無塵室設備需求激增，帶動各業者去年業績倍增，除了受惠原先基期低，主因就是眾多客戶前往設廠，帶動東南亞地區業績大躍進。

不過，現今除了面臨疫情考驗，還有原物料飆漲，業者認為，下半年完成先前承接專案後，原物料的影響可望告一段落，獲利水準也可回升至先前，而疫情則是短期影響，長期來看，轉移供應鏈是必經過程，工程需求不會消失。