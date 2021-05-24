盤前財經大事搶先讀2021年05月24日

今日操盤前瞻

台灣 4 月失業率

法說會：玉山金、台中銀、台聚、京元電

Fed 何時縮減 QE？市場目前共識是夏季開始討論 年底前行動

市場正在尋找美國聯準會 (Fed) 何時縮減量化寬鬆 (QE) 的蛛絲馬跡，預期夏季開始啟動相關討論，並於年底前採取行動。閱讀全文...

Nvidia 董事會同意 1 拆 4 分割股票 待股東批准後於 7 月執行

Nvidia(NVDA-US) 上周五 (21 日) 於官網宣布，為降低投資人與員工的持股門檻，董事會已同意 1 股拆 4 股的股票分割計畫，後續仍待股東批准。閱讀全文...

馬斯克快閃英國 歐洲臆測下一家特斯拉工廠在哪落腳

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 幾天前快閃造訪英國倫敦 Luton 機場，當時英國政府也向馬斯克致意，希望他考慮在英國建立下一個電動車工廠，但馬斯克上週五表示，他正考慮下一個工廠落腳俄羅斯。閱讀全文...

晶圓代工廠砸錢擴產 成熟製程產能 2023 年傾巢而出

今年以來，晶圓代工產能極度短缺，為因應客戶龐大的訂單需求，晶圓代工廠相繼擴大投資擴產，成熟製程產能將於 2022 年起陸續開出，並於 2023 年達到高峰期，屆時產能吃緊情況可望獲得緩解；但隨著產能全數上線，未來產業可能面臨的供過於求情況，仍是潛在隱憂。閱讀全文...

國內疫情升溫 銀行今年獲利成長恐再添變數

國內疫情升溫，連續 9 天每天本土病例破百，隨著疫情警戒提升，店家陸續暫停營業防疫，勢將衝擊內需消費表現，在疫情、水情隨與電力等三大變數干擾下，恐削弱今年 GDP 表現，也為銀行今年獲利動能增添新變數。閱讀全文...

疫情衝擊台股何去何從？三大情境沙盤推演

全台疫情嚴峻，但台股周線翻紅，單周漲 474 點，加權指數收在 16302.06 點，台股後市何去何從備受矚目，台新投顧副總黃文清以三種情境沙盤推演，認為最差狀況就是回測「萬五」。閱讀全文...

代工廠產能移轉東南亞腳步放緩 廠務工程掃到颱風尾

美中貿易戰影響，電子代工大廠紛紛布局東南亞，或是擴大當地投資，但隨著東南亞疫情捲土重來，嚴重程度更甚疫情爆發初期，不僅現有廠房生產受波及，擴建廠房進度也延緩，廠務工程設備業者如帆宣 (6196-TW)、亞翔 (6139-TW)、聖暉 (5536-TW) 部分專案認列進度恐延後。閱讀全文...

鋼價狂飆引中越政府關注 下游衝擊逐步浮現

中國以及越南政府相繼呼籲，甚至出手遏止鋼價走揚，或是要求鋼廠增產，背後均凸顯國際鋼價飆漲，已經開始逐漸對下游及終端市場造成負面影響。閱讀全文...