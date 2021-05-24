遠傳今年全台5G涵蓋率達9成 加速4G+5G全網體驗

遠傳 (4904-TW) 董事長徐旭東、總經理井琪致股東報告書中提到，未來將加速 5G 全商轉，5G 目標將在今年底涵蓋率達全台 9 成人口，每位用戶都能享有 4G+5G 全網體驗。

遠傳股東會年報出爐，徐旭東指出，2020 年全世界籠罩在新冠疫情帶來的嚴峻挑戰，許多產業深受影響，面對紛擾的大環境，公司持續精進「大、人、物」(大數據、人工智慧、物聯網) 的核心能力，並推動新經濟服務成長。

尤其，疫情後的企業新常態，遠傳多年前設立專責營運持續管理組織 (BCM) 發揮極大功能，由總經理井琪擔任總指揮，落實防疫措施，包括監測大環境疫情、建立防疫管理措施、制定遠距工作管理辦法等。

5G 發展方面，井琪提到，去年加緊腳步建設 5G 網路，於 7 月初全台灣推出 5G 和虛擬實境 (VR) 和多視角 (Multi-View) 的影音和電信服務，先後取得國際行動網路調查權威機構 Speedtest、Opensignal 5G 網速全台第一，且去年初超前達陣 30 萬 5G 用戶目標。

井琪指出，遠傳網路透過 AI 大數據技術來規劃、建置與優化，目標今年底，全台 5G 網路涵蓋率可達全台 9 成，每位用戶都能享有 4G+5G 全網體驗。

遠傳與亞太協議共頻共網方面，井琪提到，為了維持遠傳 5G 頻譜競爭優勢、提升頻譜效益、降低網路資本支出和營運成本，去年 9 月與亞太電信簽訂 5G 共頻共網模式合作協議書；NCC 去年 4 月核准申請，目前正待公平會審核批准，一旦通過後，遠傳將能挹注更多資源於 5G 加值及智能服務。